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Идею пересадить чиновников на отечественные машины поддержали 77% россиян — опрос

3 из 4 россиян поддерживают решение президента пересадить чиновников на отечественные автомобили. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Идею о том, что чиновники должны пересесть с иномарок на отечественные автомобили, поддержали 77% россиян. «Пусть развивают российский автопром»; «Мы тоже можем строить, сама сборка и комплектация достойного качества»; «Если будет государственный заказ на обслуживание этих отечественных машин, то, думаю, это хорошая мера», — комментируют респонденты. Чаще остальных за инициативу президента выступают респонденты старше 45 лет (83%).

Против подобного предложения высказались 11%: «Существуют более актуальные вопросы, требующие оперативного решения»; «Была бы рада, если бы наш автопром заработал так, чтобы люди его сами бы выбирали. А то звучит так, как будто бы это наказание такое».

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Ранее сообщалось, что депутаты будут использовать автомобили «Москвич», «Лада», «Аурус», а позже и «Волгу».