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Новый автомобиль китайского бренда скоро в Пскове. ЛОНГРИД

Китайский бренд Livan был основан в 2022 году. Livan auto входит в состав Geely Holding Group и может похвастаться независимыми возможностями исследований и разработок, интеллектуальным производством, глобальными цепочками поставок и инновационным маркетингом.

Вместе с продажами внутри Китая Livan активно осваивает и зарубежные рынки. Автомобили Livan продаются в странах Азии, Южной Америке, на Ближнем Востоке и, конечно, в России. Предлагаем вам узнать больше о первой модели компании Livan для российского рынка. Подробности — в лонгриде Псковской Ленты Новостей.