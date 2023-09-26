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Два муниципальных автомобиля в Пскове продадут на аукционе

Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Пскова на 2023 год дополнили двумя транспортными средствами. Об этом с очередной 15-й сессии Псковской городской Думы седьмого созыва 29 сентября передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ранее эти автомобили находились в оперативном управлении гаража администрации Пскова, но их дальнейшая эксплуатация стала невозможной из-за неудовлетворительного технического состояния и невозможности проведения ремонта по объективным причинам.

Продать данные автомобили предполагается на аукционе (в электронной форме). Минимальный размер поступлений денежных средств в бюджет города в случае их продажи составит около 749,5 тысячи рублей.