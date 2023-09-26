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«Черная пятница»: специальные цены на весь модельный ряд Omoda в Пскове

Бренд Omoda объявляет проведение специальной акции «черная пятница» и предлагает клиентам действительно выгодные условия на приобретение любого автомобиля своего модельного ряда, а также дарит скидку на приобретение модной коллекции фирменной одежды и аксессуаров в собственном интернет-магазине. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото: Omoda

Продуктовая линейка Omoda на российском рынке в настоящий момент представлена фастбэк-кроссовером Omoda C5, седаном Omoda S5 и его спортивной версией Omoda S5 GT. Отличительными чертами данных автомобилей являются уникальный фирменный дизайн, современные технологии, а также гарантированный комфорт и безопасность водителя и пассажиров.

Самую доступную модель, технологичный городской седан Omoda S5, в рамках маркетинговых программ теперь можно приобрести менее чем за 2 млн рублей при условии покупки автомобиля в кредит и по программе Trade-in. В зависимости от комплектации действует выгода до 330 000 рублей.

Стартовая цена на автомобиль года 2023, кроссовер Omoda C5, в «черную пятницу» составляет 2 259 900 рублей, а суммарная выгода на Omoda C5 с учетом специальных условий и маркетинговых программ может достигать 540 000 рублей.

Новую модель бренда, спортивный седан Omoda S5 GT, можно приобрести менее чем за 2,5 млн рублей с учетом покупки в кредит и Trade-in. Общая выгода по программе Trade-in составляет 210 000 рублей.

Ознакомиться с актуальными предложениями на покупку автомобилей Omoda можно на сайте.

Приобрести фирменную одежду и аксессуары Omoda можно на сайте со скидкой 20% по промокоду «OMODABLACKFRIDAY».

Не пропустите «черную пятницу»! Ждем вас в Пскове на Леона Поземского, 114А!

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