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Приставы помогли забрать автомобиль у псковича за долги по алиментам

Благодаря работе судебных приставов должник по алиментам из Псковской области отдал свой автомобиль в конкурсную массу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

На основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Псковской области, должник по алиментам был обязан передать в конкурсную массу взыскателю легковой автомобиль Daewoo Nexia 2012 года выпуска.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель принял меры принудительного характера, а также должника привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 17.15 КоАП РФ.

Только после применения принудительных мер должник исполнил решение суда. Состоялась передача автомобиля.