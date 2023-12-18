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В Пскове новые автомобили LADA Vesta можно приобрести в рассрочку

Дилерский центр «Прагматика Псков» с января предоставляет покупателям новых автомобилей LADA Vesta возможность заключения сделки с использованием беспроцентной рассрочки.

Фото здесь и далее: дилерский центр «Прагматика Псков»

Автолюбителям предлагается оплатить половину стоимости автомобиля, тогда как остальную часть можно доплатить в течение года.

LADA Vesta нового поколения дебютировала на российском рынке в июне прошлого года. За шесть месяцев с момента старта продаж автомобиль занял 28% в общем объеме реализации бренда LADA в дилерском центре «Прагматика Псков».

Помимо программы рассрочки, новые LADA Vesta можно приобрести с помощью государственных программ поддержки. При оформлении покупки в кредит работники из сфер медицины и образования, а также участники СВО и члены их семей могут получить скидку в размере 20%* от стоимости LADA Vesta. Дополнительно производитель дает возможность сэкономить на сделке 80 000 рублей** по программе LADA Finance. Использование всех этих программ дает экономию покупателю в размере более 400 000 рублей.

Привлечение заемных средств при покупке LADA Vesta является довольно популярным у жителей Пскова. Так, в дилерском центре «Прагматика» отмечают, что за полгода продаж автомобиля доля кредитных сделок составила 51%.

LADA Vesta с момента возвращения на российский рынок предлагается в версиях седан, универсал SW и кросс-универсал SW Cross. Самым популярным кузовом за первые полгода присутствия модели на рынке стал седан.

У автомобиля четыре комплектации: Comfort, Enjoy, Life и Techno. Пока у жителей Пскова наиболее востребована версия Life. В дилерском центре «Прагматика Псков» отмечают, что с начала зимы стала расти популярность комплектации Techno. В этой версии покупателей привлекает мультимедийная система с 10-дюймовым экраном, оснащенная навигатором и голосовым помощником.

«LADA Vesta оказалась достойной заменой своим прежним конкурентам, ушедшим с российского рынка. Основными преимуществами автомобиля покупатели считают его стоимость, эргономичность, простоту в обслуживании и низкую стоимость ТО, продолжительный гарантийный срок, безопасность, а также присутствие дилерских центров марки LADA во всех регионах страны. Например, LADA Vesta сохранила хорошую управляемость, за счет чего она полюбилась многим автолюбителям. Машина, кроме того, обладает просторным «помолодевшим» салоном, составляя конкуренцию представителям более дорогого С-сегмента, - рассказывает исполнительный директор ООО "Псков-Лада" Виталий Кудрявцев. - В ближайшие полгода мы ожидаем ряд обновлений автомобиля. Самым интригующим из них является появление версий с автоматической коробкой передач».

В дилерском центре «Прагматика Псков» отмечают, что 30% сделок по приобретению новых автомобилей LADA Vesta оформляется в трейд-ин. Наиболее часто в зачет сделок сдают машины брендов KIA, Hyundai, Renault и Skoda, обновляют автомобили LADA старше трех лет, а также некоторые модели китайского автопрома.

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*Выгода в размере 20% (для Дальневосточного федерального округа - 25%) от стоимости автомобиля в рамках Государственной программы автокредитования (Пост. Правительства РФ № 364 от 16.04.2015

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