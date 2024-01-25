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Jaecoo анонсирует появление на российском рынке трех новых моделей в 2024 году

Бренд Jaecoo продолжает успешно развиваться на российском рынке, активно расширяя свою продуктовую линейку. В настоящее время модельный ряд Jaecoo представлен стильным и привлекательным кроссовером Jaecoo J7, который за короткий срок обратил на себя самое пристальное внимание. Появление новых моделей, несомненно, усилит позиции марки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

В первом квартале 2024 года в продаже появится флагманский кроссовер Jaecoo J8, который отличается фирменной системой полного привода, высоким уровнем комфорта и безопасности, а также передовыми техническими решениями. Jaecoo J8 имеет производительный, но в то же время экономичный двухлитровый турбированный мотор мощностью 249 л. с., а также уникальную адаптивную подвеску CDC, обеспечивающую отличную управляемость и высочайшую плавность хода.

Интерьер кроссовера выполнен из высококачественных материалов отделки, включая кожу Nappa, а мультимедийно-развлекательный комплекс представлен на уникальном интерактивном изогнутом экране диагональю 24,6 дюйма. Подсветка салона с гаммой из 256 различных цветов создает невероятный аудиовизуальный эффект, а обилие интеллектуальных электронных систем обеспечивает водителю и пассажирам непревзойденный уровень эргономики и безопасности.

Отвечая на современные тенденции, марка Jaecoo стремится к активному развитию в области зеленых технологий. Потому двумя другими новинками будут подключаемые гибриды (PHEV), построенные на базе кроссоверов J7 и J8. Выход Jaecoo J7 PHEV ожидается во втором квартале 2024 года, а флагманский кроссовер Jaecoo J8 в гибридной версии появится на российском рынке к третьему кварталу. Что касается технических характеристик гибридных силовых установок для каждой из моделей, то о них будет объявлено позже.

На сегодняшний день в Пскове доступны к покупке модели Jaecoo J7 у официального дилера АвтоАс на улице Леона Поземского, 114А. Записаться на тест-драйв можно по телефону 237-777.

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