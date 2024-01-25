АвтоМир / Автомобили

Как депутатская Lada Vesta пережила зиму, рассказали в Госдуме

Автомобиль Lada Vesta, который был предоставлен депутатам для использования в своих избирательных округах, пережил зиму «отлично», он справился с поездками по Подмосковью и в снежную погоду, рассказал член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачев («Единая Россия»).

«Новая депутатская Lada Vesta пережила зиму отлично. Достойный автомобиль, не подвёл в поездках по городам и весям Подмосковья, а их было много. Зима выдалась снежная, ездил и в маленькие деревни, где дороги были больше похожи на колею, но Lada справилась. Импортозамещение успешно состоялось», - сказал Толмачев.

По его словам, в автомобиле удобно ездить, как пассажиру. Депутат отметил, что никаких нареканий к качеству Lada Vesta у него нет, пишет РИА Новости.

«Есть пожелание нашим производителям: выпускать больше отечественных автомобилей разных классов и типов. Нам нужно и важно разнообразие и качество. Люди хотят ездить на русских машинах, и чем больше их будет, тем лучше и для граждан, и для отрасли», - подчеркнул Толмачев.

18 сентября Совет Думы единогласно принял решение об использовании депутатами только автомобилей российского производства. В решении отмечалось, что с 2024 года в своих избирательных округах депутаты должны обеспечиваться только автомобилями, произведенными в России. В гараж ГД уже поступили 33 автомобиля Lada Vesta. Постепенно, по мере выбытия иномарок из строя, депутаты будут обеспечиваться машинами «Москвич», Lada, Aurus в Москве. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в качестве служебного автомобиля использует Aurus, а в нерабочее время ездит на «Москвиче-3», сообщали в пресс-службе нижней палаты.