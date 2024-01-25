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10 зарядных устройств для электромобилей установят в Псковской области в 2024 году

Транспортная доступность исторических мест - одно из главных удобств для путешествий по Псковской области. Об этом рассказала директор ГАУ Псковской области «Туристский информационный центр» Лариса Семашко в эфире радио ПЛН FM.

Но большой поток туристов из Москвы передвигается на электромобилях, продолжила она. В Псковской области отсутствует достаточное количество зарядных устройств для таких транспортных средств, из-за чего туристы выбирают пути объезда региона.

«В 2024 года по программе будет выделено около 19 миллионов на строительство электрозарядных устройств. Их будет 10 штук», - отметила Лариса Семашко.