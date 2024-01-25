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Великолучанин заплатит почти миллион рублей за хранение задержанного автомобиля в Евпатории

С жителя Великолукского района через суд взыскали задолженность за перемещение и хранение транспортного средства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

С иском в Великолукский районный суд обратилось ООО «Бизнес Экспресс». Установлено, что 15 января 2021 года автомобиль, находящийся под управлением великолучанина, задержали на основании статьи 27.13 КоАП РФ и передали для помещения на специализированную стоянку, принадлежащую ООО «Бизнес Экспресс». Там автомобиль находится и в данный момент.

ООО «Бизнес Экспресс» хранит автомобиль на стоянке на основании договора об осуществлении деятельности по перемещению, хранению и возврату задержанных транспортных средств на территории муниципального образования «Городской округ "Евпатория Республики Крым"».

Великолучанину направили предупреждение с целью мирного урегулирования вопроса. Ответа на предупреждение не поступило, транспортное средство мужчина не забрал, за перемещение и хранение автомобиля ООО «Бизнес Экспресс» не заплатил.

По результатам рассмотрения гражданского дела исковые требования удовлетворены. С мужчины в пользу ООО «Бизнес Экспресс» взыскали задолженность в размере 880 477 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 29 851 рубль 79 копеек, всего на общую сумму 910 328 рублей 79 копеек, а также судебные расходы в размере 300 рублей.

С ответчика в доход муниципального образования «Великолукский район» взыскали государственную пошлину в размере 12 303 рубля.