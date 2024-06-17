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Пскович не захотел прощаться с кроссовером и погасил долг в 200 тысяч рублей

Псковские судебные приставы взыскали с виновника аварии более 200 тысяч рублей компенсации материального ущерба в пользу пострадавшего, автомобиль которого получил механические повреждения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП по Псковской области

Собственник поврежденного автомобиля обратился в Псковский районный суд с иском к виновнику дорожно-транспортного происшествия возместить ущерб. Суд удовлетворил заявленные требования. Исполнительный лист поступил в псковское отделение судебных приставов №2. Однако в срок, установленный для добровольного исполнения, должник задолженность не погасил.

Судебный пристав-исполнитель установил, что за ним зарегистрировано транспортное средство. Оно было арестовано. Должнику объяснили, что после проведения оценки имущество передадут на торги.

Не желая расставаться со своим кроссовером, мужчина погасил задолженность в полном объеме, а также исполнительский сбор в размере 13 тысяч рублей за несвоевременную уплату.