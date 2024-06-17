←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Автомобили 17.06.2024 09:150 Условия перепродажи ввезенных автомобилей могут ужесточить в России 23.10.2024 16:420 Автолюбители в СЗФО все чаще выбирают гибриды и электромобили – исследование 15.10.2024 12:210 Разновидности зарядных станций для электрокаров: что выбрать и почему 15.10.2024 10:370 Новая Lada Aura будет стоить от 2,6 млн рублей 15.10.2024 08:200 Средний чек на зимнюю резину вырос за год на 7% 09.10.2024 14:140 Автовладельцы не спешат продавать «свежие» машины с пробегом – исследование
 
 
 
 
 
АвтоМир / Автомобили

Автолюбители в СЗФО все чаще выбирают гибриды и электромобили – исследование

23.10.2024 16:42|ПсковКомментариев: 0

По данным банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог», спрос в СЗФО на новые легковые машины с альтернативными двигателями (электрические, газовые, гибридные) вырос за последний год в 2 раза. В то же время реализация бензиновых автомобилей увеличилась только на 60%, а дизельных упала почти на треть.

И хотя доминирующую позицию на российском авторынке по-прежнему занимают машины с бензиновыми моторами, интерес к альтернативе продолжает расти. Сейчас авто на альтернативном топливе пока занимают в стране примерно 5% первичного рынка, но показывают самую высокую динамику роста. По сравнению с январем-сентябрем 2023 года их продажи выросли с 22,1 тысячи до 56,1 тысячи единиц.

Чаще всего в СЗФО выбирают новые гибридные «легковушки»: за три квартала 2024 года они купили более 4,9 тысячи таких машин против 1,7 тысячи годом ранее. На втором месте – электромобили.

«Рынок подержанных машин также в основном занят бензиновыми автомобилями – их доля близка к 89%. Но из-за высоких кредитных ставок спрос на них, как и на многие другие авто с пробегом, упал по сравнению с прошлым годом. Небольшой плюс по итогам трех кварталов этого года показали лишь электромобили – примерно в 3%, что можно объяснить высокими показателями ввоза таких машин. Однако уже с сентября мы отмечаем небольшое снижение продаж "электричек". С учетом трендов на рынке, которые подстегивают рост цен и на авто с пробегом, ждать изменения динамики в этом сегменте не приходится», - прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

«Сегодня автолюбители стремятся выбрать максимально экономичные варианты. Из-за обилия спецпрограмм производителей они предпочитают новые авто подержанным. В условиях города, постоянных пробок и обилия светофоров оставаться в дополнительном "плюсе" позволяют "гибриды". Например, они расходуют в среднем на 25% меньше топлива, чем бензиновые аналоги. Конечно, есть еще более экономичные "электрички", но некоторых останавливает их долгая зарядка и инфраструктура, которая не всегда "под рукой". Учитывая активное насыщение рынка новыми "гибридами", спрос россиян на них может продолжить усиливаться, но многое будет зависеть от динамики цен, на которые влияет утильсбор», - добавила исполнительный директор компании «Автомаркетолог» Татьяна Акимова.

Теги: #ВТБ #автомобиль
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 1079 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
23.10.2024, 18:000 Осужденные к принудительным работам в Великих Луках смогут получить водительские права 23.10.2024, 17:510 Житель Пыталовского округа отправится на полгода в тюрьму за угон Lada 23.10.2024, 17:090 Скончалась женщина, пострадавшая в смертельном ДТП с участием псковского врача 23.10.2024, 16:420 Автолюбители в СЗФО все чаще выбирают гибриды и электромобили – исследование
23.10.2024, 16:090 Способ устранения провала на проезжей части на улице Труда в Пскове решили изменить  23.10.2024, 14:170 Два водителя оштрафованы за столкновение четырех машин в Пскове. ВИДЕО 23.10.2024, 13:300 Проезд у дома на улице Звездной в Пскове перекроют для ремонтных работ 23.10.2024, 11:380 Нетрезвый великолучанин на электробайке попался полицейским
23.10.2024, 11:200 Дорогу возле памятника Невскому на Соколихе перекроют 27 октября 23.10.2024, 10:120 Псковича наказали за подделку водительских прав 22.10.2024, 23:441 Три ДТП на перекрестках Пскова 22 октября попали на видео 22.10.2024, 15:480 Chery и Ford столкнулись на перекрестке улиц Розы Люксембург и Петровской в Пскове
22.10.2024, 14:390 ДТП серьезно затрудняет движение на улице Юбилейной в Пскове 22.10.2024, 13:590 Пескоразбрасыватель закупили в Опочецком округе 22.10.2024, 07:300 Движение перекроют по одной полосе улицы Труда в Пскове 22 октября 21.10.2024, 21:400 Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» 22 октября
21.10.2024, 19:230 Беседу о безопасности на дорогах провели с родителями псковских школьников 21.10.2024, 19:160 Почти 50 пьяных водителей выявили за неделю в Псковской области 21.10.2024, 17:420 В Пскове сбитая фурой женщина ушла с места ДТП. ФОТО 21.10.2024, 15:000 Нетрезвого водителя автомобиля Nissan остановили в Великих Луках
21.10.2024, 10:540 Скорость ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» с 21 октября 21.10.2024, 09:280 Изменения в работу трех автобусов внесут в Великих Луках до 4 ноября 20.10.2024, 17:560 Стеллаж горел в гараже в Невеле 20.10.2024, 17:370 Два Renault столкнулись в Пскове напротив детской областной больницы
20.10.2024, 16:062 В Госдуму внесли проект об оформлении ДТП на Госуслугах 20.10.2024, 12:410 Работников дорожной отрасли Псковской области отметили региональными наградами 20.10.2024, 11:030 Александр Котов дорожникам: Пусть ваш труд послужит процветанию региона и страны  20.10.2024, 10:210 День работников дорожного хозяйства празднуют в России
19.10.2024, 20:400 На улице Труда в Пскове перекроют движение по одной полосе 19.10.2024, 19:200 В Пскове до 10 ноября перекроют полосу улицы Некрасова 19.10.2024, 19:000 Участок дороги на улице Некрасова перекроют в Великих Луках 19.10.2024, 16:550 Два автомобиля столкнулись на въезде в Псков
18.10.2024, 15:420 Более 1,8 тысячи км дорог отремонтировали в Псковской области за последние 5 лет 18.10.2024, 14:230 Приставы вынудили директора «управляйки» восстановить проезд к ПИЛГ 18.10.2024, 12:530 Пскович не смог убедить суд, что спал пьяным в машине при совершении ДТП  18.10.2024, 11:291 Движение транспорта на улице Труда в Пскове ограничат 22 октября
18.10.2024, 10:581 Клирик Великолукской епархии запрещён в священнослужении после смертельного ДТП в деревне Алоль 18.10.2024, 09:460 Завершился капитальный ремонт моста через реку Череха в Псковском районе 17.10.2024, 20:120 Великолучанина остановили за нетрезвую езду на электровелосипеде 17.10.2024, 15:360 Пора ли менять летнюю резину, ответили в Псковском гидрометцентре
17.10.2024, 14:460 Скончалась женщина, пострадавшая в смертельном ДТП в пустошкинской деревне Алоль 17.10.2024, 10:100 На дороге Дуловка - Шабаны в Палкинском районе начали укладывать асфальт 16.10.2024, 18:070 Бензин марки АИ-98 в Псковской области за год подорожал на 16,6% 16.10.2024, 15:261 Названа причина тройного ДТП с участием грузовика на улице Ипподромной в Пскове
16.10.2024, 14:230 «Лежачих полицейских» установили в Локне после вмешательства прокуратуры 16.10.2024, 12:521 Парковку напротив ФСИН благоустроили в Пскове в ходе ремонта улицы Гремячей 16.10.2024, 11:558 Восемь новых автобусов начнут курсировать в Пскове 17 октября 16.10.2024, 11:250 Пострадавшая в смертельном ДТП в Пустошкинском районе женщина остается в тяжелом состоянии
16.10.2024, 10:150 Грузовик загорелся в Новосокольниках 16.10.2024, 09:300 Банки начали работу над стандартами автокредитования 15.10.2024, 22:191 Водителя КАМАЗа оштрафовали за ДТП с автобусом на кольце улицы Инженерной 15.10.2024, 19:010 Велосипедист врезался в автомобиль на улице Коммунальной в Пскове и получил травмы
15.10.2024, 18:530 Асфальт на переезде в псковском селе заменили после вмешательства прокуратуры 15.10.2024, 18:320 Появились фотографии с места наезда грузовика на газовую трубу в Пскове 15.10.2024, 17:270 Участок дороги в Порховском округе закроют для движения 19 октября 15.10.2024, 17:193 Движение по улице Ипподромной в Пскове парализовано из-за ДТП
15.10.2024, 17:150 Hyundai съехал на тротуар в результате ДТП на Октябрьском проспекте в Пскове 15.10.2024, 16:480 Самосвал наехал на газопровод на улице Экипажа Гудина в Пскове 15.10.2024, 16:261 В Пскове водитель автомобиля сбил велосипедиста и скрылся 15.10.2024, 16:231 Псковский врач Дмитрий Корось погиб в ДТП в Опочецком округе
15.10.2024, 15:280 Молодой человек в Острове отправится в колонию за создание угрозы для жизни полицейского  15.10.2024, 14:530 Водитель и пассажирка автомобиля Niva погибли в результате ДТП в Опочецком округе 15.10.2024, 14:402 Стали известны подробности наезда на сотрудника полиции в Пскове 15.10.2024, 14:121 Момент столкновения двух Kia на площади Победы в Пскове попал на видео
15.10.2024, 11:041 Два автомобиля Kia столкнулись на площади Победы в Пскове 15.10.2024, 10:370 Новая Lada Aura будет стоить от 2,6 млн рублей 15.10.2024, 10:250 Две женщины погибли при опрокидывании автомобиля в Дновском районе 15.10.2024, 09:470 Непристегнутая 16-летняя девушка пострадала в ДТП в Великолукском районе
15.10.2024, 08:200 Средний чек на зимнюю резину вырос за год на 7% 14.10.2024, 20:200 Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» 15 октября 14.10.2024, 20:000 Два автомобиля столкнулись на улице Юбилейной в Пскове  14.10.2024, 19:410 По факту ДТП в пустошкинской деревне Алоль возбудили уголовное дело
14.10.2024, 17:510 Пострадавшая в смертельном ДТП женщина находится в великолукской больнице в тяжелом состоянии 14.10.2024, 17:260 Девочка и пенсионерка госпитализированы после наезда на дерево в Печорском округе 14.10.2024, 17:010 За прошедшую неделю на псковских дорогах выявили 27 пьяных водителей 14.10.2024, 16:281 По уточненной информации, один из детей выжил в смертельном ДТП в Пустошкинском районе
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.