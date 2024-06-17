АвтоМир / Автомобили

Автолюбители в СЗФО все чаще выбирают гибриды и электромобили – исследование

По данным банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог», спрос в СЗФО на новые легковые машины с альтернативными двигателями (электрические, газовые, гибридные) вырос за последний год в 2 раза. В то же время реализация бензиновых автомобилей увеличилась только на 60%, а дизельных упала почти на треть.

И хотя доминирующую позицию на российском авторынке по-прежнему занимают машины с бензиновыми моторами, интерес к альтернативе продолжает расти. Сейчас авто на альтернативном топливе пока занимают в стране примерно 5% первичного рынка, но показывают самую высокую динамику роста. По сравнению с январем-сентябрем 2023 года их продажи выросли с 22,1 тысячи до 56,1 тысячи единиц.

Чаще всего в СЗФО выбирают новые гибридные «легковушки»: за три квартала 2024 года они купили более 4,9 тысячи таких машин против 1,7 тысячи годом ранее. На втором месте – электромобили.

«Рынок подержанных машин также в основном занят бензиновыми автомобилями – их доля близка к 89%. Но из-за высоких кредитных ставок спрос на них, как и на многие другие авто с пробегом, упал по сравнению с прошлым годом. Небольшой плюс по итогам трех кварталов этого года показали лишь электромобили – примерно в 3%, что можно объяснить высокими показателями ввоза таких машин. Однако уже с сентября мы отмечаем небольшое снижение продаж "электричек". С учетом трендов на рынке, которые подстегивают рост цен и на авто с пробегом, ждать изменения динамики в этом сегменте не приходится», - прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

«Сегодня автолюбители стремятся выбрать максимально экономичные варианты. Из-за обилия спецпрограмм производителей они предпочитают новые авто подержанным. В условиях города, постоянных пробок и обилия светофоров оставаться в дополнительном "плюсе" позволяют "гибриды". Например, они расходуют в среднем на 25% меньше топлива, чем бензиновые аналоги. Конечно, есть еще более экономичные "электрички", но некоторых останавливает их долгая зарядка и инфраструктура, которая не всегда "под рукой". Учитывая активное насыщение рынка новыми "гибридами", спрос россиян на них может продолжить усиливаться, но многое будет зависеть от динамики цен, на которые влияет утильсбор», - добавила исполнительный директор компании «Автомаркетолог» Татьяна Акимова.