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Новую модель Honda представят в России

Новую модель автобренда Honda, минивэн Odyssey, официально представят на российском рынке.

В новом поколении для автолюбителей обновили дизайн и оснастили машину гибридной установкой. В движение автомобиль приводит двухлитровый бензиновый двигатель в паре с электромотором, которые совместно выдают 184 лошадиных сил.

Колесная база минивэна составляет 2900 мм, длина — 4861 мм, ширина — 1820 мм, а высота — 1712 мм. При сложенных сидениях третьего ряда объем багажного отделения составляет 1700 литров, пишут «Известия».

«В России Honda Odyssey никогда не был представлен и, пользуясь возможностью параллельного импорта, мы решились на его вывод», — заявил директор по маркетингу и продажам эксклюзивного дистрибьютера Honda Motor «Мотор-Плейс» Максим Железняк.

За последние два с половиной года японские автомобильные бренды официально не выводили новые модели на российский рынок, рассказали эксперты.

«Ни одной новой модели представлено официально не было, мало того, некоторые вообще свернули работу в России», — отметил главный редактор портала Quto.ru Максим Ракитин.

Но японские компании по-прежнему есть на российском рынке, большинство из них никуда не уходили, просто предпочитают находиться в стране тихо, отметил автоэксперт Иван Волин.