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АвтоМир / Автомобили

Комфорт и надежность VipPskov: пять причин арендовать авто с водителем

29.11.2024 09:30|ПсковКомментариев: 0

Вам нужно встретить высоких гостей и организовать для них автомобильную экскурсию по Пскову и Псковской области? Или самим с комфортом добраться до аэропорта Петербурга или Москвы? А может - впереди свадьба, юбилей или другой важный для вас день? Идеальный вариант для комфортного и безопасного перемещения по городу и поездок на дальние расстояния - аренда автомобилей с водителем VipPskov.

О том, как в Пскове появилась компания, предлагающая премиальные услуги пассажирских перевозок, почему ее выбирают известные политики, бизнесмены и артисты и в чем преимущества аренды авто с водителем, рассказал руководитель VipPskov Руслан Волков.

 

Эксклюзивные в Пскове

Компания VipPskov, которая предоставляет услуги аренды VIP-авто с водителем и трансфер в Пскове, появилась пять лет назад. «В 2018 году мне необходимо было встретить важных бизнес-партнеров, которые приехали к нам с гостевым визитом. Я пригласил их посетить исторические места. Но в составе делегации было пять человек, и я не мог отвезти их на личном автомобиле. Поэтому начал подыскивать варианты аренды минивэна представительского класса. Проштудировав весь интернет, я такого варианта не нашел. На тот момент в Пскове эта услуга не была развита», - вспоминает Руслан Волков о том, как появилась идея создания компании.

Бизнес-партнеров пришлось сопровождать на двух автомобилях, а Руслан Волков стал изучать рынок индивидуальных перевозок и принял решение занять пустующую нишу — предоставлять в аренду автомобили бизнес- и премьер-классов. «В 2019 году мною был приобретен VIP-минивэн Mercedes-Benz V-класса. И с тех пор мы начали свою деятельность», - отмечает он.

В первый год работы компания занималась продвижением своих услуг. Автомобили VipPskov заказывали на свадьбы и для турпоездок. Бизнес не пострадал даже в пандемию, когда большинство массовых мероприятий оказалось под запретом. «Мы стали востребованы для индивидуальных перевозок: люди боялись поездок в общественном транспорте и предпочитали «Ласточке» наши автомобили», - говорит руководитель компании.

Широкий выбор премиальных автомобилей

В 2021 году в связи с запросами клиентов возникла необходимость расширения автопарка. Компания приобрела еще два автомобиля премиум-сегмента: Mercedes-Benz G-Class (Gelandewagen) и вип-кроссовер Audi SQ7. В прошлом году появился автомобиль BMW 7 Series Long - седан представительского класса в длинном исполнении. Аренда такого автомобиля гарантирует максимальный комфорт междугородних перевозок, а также красивые свадебные фотографии.

На сегодняшний день в автопарке VipPskov шесть автомобилей комфорт+, бизнес- и премиум-класса. Такие автомобили идеально подойдут как для деловых поездок, так и для особых мероприятий. Каждое транспортное средство регулярно проходит техническое обслуживание, всегда чистое и готово к поездке.

Профессиональные водители

«Как основатель бизнеса я изучил вопрос организации предоставления услуг аренды авто и трансфера у действующих партнеров в Москве и Петербурге. На основании полученного опыта были разработаны стандарты сервиса, которые включают как требования к внешнему виду и оснащению автомобиля, так и к правилам поведения водителя», - отмечает Руслан Волков.

В салонах авто предусмотрено все для комфорта и удобства клиентов: питьевая вода комнатной температуры, зарядные устройства для современных гаджетов, салфетки, зонты, губки для обуви. Также учитываются пожелания клиентов по музыкальному сопровождению, климату, подсветке.

Водители проходят курсы контраварийной подготовки на новых автомобилях Audi, Mercedes, BMW, а также обучение правилам предоставления сервиса. «Водители принимаются на работу только после стажировки и сдачи внутреннего экзамена. Главным критерием допуска является максимально комфортное и безопасное для пассажиров вождение. Водить так, как будто убегаем от погони — это не про нас! Наши клиенты ценят комфорт, безопасность, плавность езды», - отмечает Роман Волков.

Также водители VipPskov имеют безупречный внешний вид: костюм, белая рубашка (на официальных мероприятиях — с галстуком).

Стандартами установлены правила общения с клиентами. «Наши водители пунктуальны и вежливы на каждом этапе поездки. Они знают оптимальные маршруты. Даже могут провести мини-экскурсию по городу, если необходимо», - говорит руководитель компании.

Опыт и надежность

Постоянными клиентами VipPskov являются известные артисты, политики и топ-менеджеры крупных компаний. «Основные заказчики наших услуг - гости региона, которым неприемлемо посредственное качество», - подчеркивает Руслан Волков.

По его словам, в связи с развитием внутреннего туризма Псков стало посещать большое количество путешественников, которым ввиду их статуса необходим индивидуальный трансфер и индивидуальные экскурсии. Они пользуются автомобилями компании для посещения исторических мест Псковской области: Печор, Изборска, Пушкинских Гор, Самолвы и т. д.

Также компания помогает в организации визитов инвесторов в свободную экономическую зону «Моглино» и на строительные площадки региона, в мероприятиях правительства Псковской области. Компания аккредитована Федеральной службой охраны для участия в государственных кортежах.

Автомобили VipPskov ежегодно обеспечивают трансфер для участников Петербургского международного экономического форума, среди которых топ-менеджеры крупных российских компаний.

Постоянным клиентом является Театрально-концертная дирекция Псковской области.

«90% известных артистов, выступающих в Псковской области, обслуживает наша организация. Только в этом году мы предоставляли премиальный трансфер для Владимира Винокура, Валерии и Иосифа Пригожина, Александра Розенбаума, Елки, Стаса Пьехи, группы «Звери» и других артистов. Мы зарекомендовали себя в работе с организаторами концертных туров на территории Северо-Запада, в рамках которых мы осуществляем транспортное сопровождение гостей», - рассказывает руководитель.

Не остается в стороне компания и от участия в крупных культурных событиях региона: Днях Пушкинской поэзии и русской культуры, фестивале «Западные ворота» и других.

«В этом году мы занимались организацией транспортных услуг во время Пушкинских дней. Нашими клиентами были Юрий Башмет, Константин Хабенский и Ольга Литвинова, Сергей Безруков и Варвара Визбор», - сообщает Руслан Волков.

Правила едины для всех. «Мы любим всех наших клиентов. Но независимо от должности, звания и популярности человека мы не разрешаем курить в автомобиле даже электронные сигареты. Курить в салоне – это неприемлемо», - считает руководитель компании.

С комфортом до вокзала и аэропорта

Еще одна специализация компании - организация VIP-трансферов. Если вам нужен комфортный и надежный трансфер в Пскове или за его пределами, VipPskov готова предложить лучшие решения. «Мы предоставляем услуги трансфера от железнодорожных вокзалов, аэропортов и отелей. Псковичи пользуются часто такой услугой как доставка до аэропорта Пулково», - отмечает Руслан Волков.

В этом году автопарк пополнился двумя автомобилями, представленными в Санкт-Петербурге брендом VipPiter. Транспорт оказывает услуги в Северной столице и Ленобласти. Но при необходимости автомобили предоставляют услуги трансфера для псковских клиентов.

Часть клиентов компании пользуется трансфером до границы: «После перехода границы клиента встречает проверенные партнеры на автомобилях такого же уровня, как у нас. Также мы встречаем наших клиентов из-за границы и доставляем их до аэропорта или вокзала, а иногда даже до Москвы и Санкт-Петербурга».

Основатель и сотрудники компании тесно связаны прошлым со службой в армии и активно участвуют в сборе необходимого для фронта воинам Псковского гарнизона.

Красота и стиль торжественных моментов

И, конечно, строгие и стильные авто премиум-класса станут украшением любого торжества.

Среди псковичей пользуется популярностью услуга аренды автомобиля для свадеб, юбилеев, корпоративов. Иногда авто с водителем арендуют для романтических свиданий.

Стильный свадебный автомобиль VipPskov не только подчеркнет статус мероприятия, но и обеспечит комфорт для молодоженов и гостей. А также станет великолепным фоном для свадебных фотографий.

Компания может организовать свадебный кортеж в составе автомобиля премьер-класса для жениха с невестой и минивэнов — для гостей.

«Более 130 пар уже доверили нам транспортное сопровождение своего важного дня. Мы подберем подходящий автомобиль и график аренды, учитывая все нюансы вашей свадьбы», - говорит руководитель компании.

Как забронировать автомобиль?

Забронировать автомобиль можно любым удобным способом*:

  • на сайте vippskov.ru,
  • по номеру телефона: +7 (911) 898-52-95,
  • через любой мессенджер:Telegram, WhatsApp,
  • сообщением в ВК-сообщество,
  • письмом на E-mail: office.vippskov@yandex.ru. 

*Заказать авто с водителем или трансфер можно за несколько часов. Исключение: аренда машины на свадьбу или другое торжество, когда позаботиться о бронировании лучше заранее.

Мы готовы организовать услугу на высшем уровне. Свяжитесь с нами, чтобы забронировать автомобиль. Ваш комфорт и безопасность — наш главный приоритет!

Реклама. ИП Волков Р. В. ИНН 602716410061 Erid: 2SDnjcVf1wy

Теги: #аренда #автомобиль
Источник: Псковская Лента Новостей
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