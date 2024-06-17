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АвтоМир / Автомобили

Каждый третий пскович предпочел бы немецкий автомобиль — аналитики МТС

22.04.2025 16:03|ПсковКомментариев: 0

Цифровая экосистема МТС и центр аналитики и исследований МТС AdTech спросили у россиян, автомобили каких стран-производителей они хотели бы приобрести. Как минимум, каждый третий житель Псковской области предпочел бы немецкий автомобиль.

В регионах Северо-Запада и в Псковской области в частности в топ стран-производителей автомобилей также вошли Япония (26%) и Россия (12%). Самыми непопулярными у псковских покупателей оказались автомобили из Китая (8%) и США (4%). Самый популярный у россиян тип кузова – седан, его хотели бы приобрести 33% опрошенных, на втором месте кроссоверы - 25%, внедорожники и универсалы готовы купить по 12% респондентов.

Российские автомобили больше всего готовы покупать в Северо-Кавказском федеральном округе – 30% опрошенных, в Приволжском – 22% и в Южном – 20% респондентов. Автомобили из Южной Кореи хотят приобрести 13% респондентов и только 7% опрошенных желают купить китайские автомобили. В некоторых регионах есть абсолютные лидеры — так, например, на Дальнем Востоке 95% респондентов предпочли бы купить японские автомобили.

«Результаты опроса показывают разницу между желаемым и действительным. Несмотря на то что каждый третий респондент мечтает о японском автомобиле, данные продаж на авторынке говорят, что в сегменте новых автомобилей россияне чаще всего покупают китайские и отечественные машины. Однако 80% опрошенных Центром аналитики и исследований МТС AdTech респондентов готовы купить автомобили с пробегом, из них 22% – по причине отсутствия на рынке новых машин ряда желаемых стран-производителей. Для продавцов автомобилей это сигнал о том, что аудитория все больше сегментируется, следовательно, нужен более четкий таргетинг, например, на базе Big Data, который позволит донести информацию и для тех, кто рассматривает покупки нового автомобиля, и для тех, кто присматривается к машинам с пробегом в разных федеральных округах», – комментирует коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.
Источник: Псковская Лента Новостей
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