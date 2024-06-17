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Каждый третий пскович предпочел бы немецкий автомобиль — аналитики МТС

Цифровая экосистема МТС и центр аналитики и исследований МТС AdTech спросили у россиян, автомобили каких стран-производителей они хотели бы приобрести. Как минимум, каждый третий житель Псковской области предпочел бы немецкий автомобиль.

В регионах Северо-Запада и в Псковской области в частности в топ стран-производителей автомобилей также вошли Япония (26%) и Россия (12%). Самыми непопулярными у псковских покупателей оказались автомобили из Китая (8%) и США (4%). Самый популярный у россиян тип кузова – седан, его хотели бы приобрести 33% опрошенных, на втором месте кроссоверы - 25%, внедорожники и универсалы готовы купить по 12% респондентов.

Российские автомобили больше всего готовы покупать в Северо-Кавказском федеральном округе – 30% опрошенных, в Приволжском – 22% и в Южном – 20% респондентов. Автомобили из Южной Кореи хотят приобрести 13% респондентов и только 7% опрошенных желают купить китайские автомобили. В некоторых регионах есть абсолютные лидеры — так, например, на Дальнем Востоке 95% респондентов предпочли бы купить японские автомобили.