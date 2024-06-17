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АвтоМир / Автомобили

Губернатор вручил ветерану боевых действий в Пскове ключи от «Москвича 3»

06.06.2025 12:46|ПсковКомментариев: 0

Ключи от автомобиля с ручным управлением «Москвич 3» сегодня, 6 июня, губернатор Псковской области Михаил Ведерников торжественно вручил ветерану боевых действий Игорю Пучкову в филиале фонда «Защитники Отечества», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Автомобиль «Москвич 3» стоимостью 2 190 000 рублей приобретен за счет средств Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Ключи от автомобиля вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 

«Идея обеспечения автомобилями наших героев после тяжелых ранений принадлежит Анне Евгеньевне Цивилёвой, руководителю центрального аппарата фонда "Защитники Отечества". Президент в прошлом году эту идею поддержал, и мы уже вторую такую машину передаем», — сказал Михаил Ведерников.

Игорь Пучков — участник специальной военной операции, обладатель ордена Мужества и двух медалей «За отвагу», старший офицер управления 76-й дивизии. В свою очередь он поблагодарил фонд и правительство Псковской области за всестороннюю поддержку. 

 

«Хочу выразить благодарность за данный автомобиль с ручным управлением, который станет для меня верным помощником для моей дальнейшей жизни, моя жизнь станет более комфортной. Дело даже не в самом подарке, дело в вашей поддержке, в вашем внимании. Хочу выразить самые искренние слова благодарности фонду "Защитники Отечества" за их труд, - сказал Игорь Пучков. - В любой момент я могу положиться на них, довериться, и они мне помогут. Это связано и с документацией, и с выездами. Хочу выразить слова благодарности и вам, Михаил Юрьевич. Такая всесторонняя поддержка показывает, что мы не забыты и что о нас помнят. Я служил, служу и буду служить во благо своей страны». 

На мероприятии присутствовали представители местной власти, ветераны и участники СВО, а также семья награждаемого.

В 2023 году в зоне проведения СВО Игорь Пучков получил минно-взрывное ранение, осколочное слепое проникающее ранение грудопоясничного отдела позвоночника, трансляционный перелом и вывих двенадцатого грудного позвоночника, следствием которого стал полный паралич нижних конечностей. 

Ранее, 5 июня, социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковском районе Ольга Минеева, которая сопровождает семью ветерана СВО, помогла Игорю Пучкову зарегистрировать автомобиль в ГИБДД. 

Уже сегодня Игорь Пучков планирует выезд на автомобиле в Москву для прохождения реабилитации в военном госпитале.

 

По вопросу предоставления автомобиля в фонд «Защитники Отечества» Игорь Пучков обратился в феврале 2025 года, и спустя 3 месяца получает ключи от нового «Москвича 3». 

Автомобиль с ручным управлением — современное техническое средство реабилитации, которое помогает людям с ограниченными возможностями обрести больше свободы передвижения и повысить качество жизни. Вместо традиционных педалей автомобиль управляется с помощью специальных ручных устройств.

Модели автомобилей с ручным управлением «Москвич М03» выпускаются в режиме конвейерного производства на заводе «Москвич» в Московской области.

Филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области организовал для Игоря Пучкова обучение вождению автомобиля с ручным управлением в ДОСААФ Санкт-Петербурга. В правах стоит соответствующая отметка.

Источник: Псковская Лента Новостей
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