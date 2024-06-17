Губернатор вручил ветерану боевых действий в Пскове ключи от «Москвича 3»

Ключи от автомобиля с ручным управлением «Москвич 3» сегодня, 6 июня, губернатор Псковской области Михаил Ведерников торжественно вручил ветерану боевых действий Игорю Пучкову в филиале фонда «Защитники Отечества», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Автомобиль «Москвич 3» стоимостью 2 190 000 рублей приобретен за счет средств Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».
Ключи от автомобиля вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Игорь Пучков — участник специальной военной операции, обладатель ордена Мужества и двух медалей «За отвагу», старший офицер управления 76-й дивизии. В свою очередь он поблагодарил фонд и правительство Псковской области за всестороннюю поддержку.
«Хочу выразить благодарность за данный автомобиль с ручным управлением, который станет для меня верным помощником для моей дальнейшей жизни, моя жизнь станет более комфортной. Дело даже не в самом подарке, дело в вашей поддержке, в вашем внимании. Хочу выразить самые искренние слова благодарности фонду "Защитники Отечества" за их труд, - сказал Игорь Пучков. - В любой момент я могу положиться на них, довериться, и они мне помогут. Это связано и с документацией, и с выездами. Хочу выразить слова благодарности и вам, Михаил Юрьевич. Такая всесторонняя поддержка показывает, что мы не забыты и что о нас помнят. Я служил, служу и буду служить во благо своей страны».
На мероприятии присутствовали представители местной власти, ветераны и участники СВО, а также семья награждаемого.
В 2023 году в зоне проведения СВО Игорь Пучков получил минно-взрывное ранение, осколочное слепое проникающее ранение грудопоясничного отдела позвоночника, трансляционный перелом и вывих двенадцатого грудного позвоночника, следствием которого стал полный паралич нижних конечностей.
Ранее, 5 июня, социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковском районе Ольга Минеева, которая сопровождает семью ветерана СВО, помогла Игорю Пучкову зарегистрировать автомобиль в ГИБДД.
Уже сегодня Игорь Пучков планирует выезд на автомобиле в Москву для прохождения реабилитации в военном госпитале.
По вопросу предоставления автомобиля в фонд «Защитники Отечества» Игорь Пучков обратился в феврале 2025 года, и спустя 3 месяца получает ключи от нового «Москвича 3».
Автомобиль с ручным управлением — современное техническое средство реабилитации, которое помогает людям с ограниченными возможностями обрести больше свободы передвижения и повысить качество жизни. Вместо традиционных педалей автомобиль управляется с помощью специальных ручных устройств.
Модели автомобилей с ручным управлением «Москвич М03» выпускаются в режиме конвейерного производства на заводе «Москвич» в Московской области.
Филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области организовал для Игоря Пучкова обучение вождению автомобиля с ручным управлением в ДОСААФ Санкт-Петербурга. В правах стоит соответствующая отметка.