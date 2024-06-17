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АвтоМир / Автомобили

Продажи новых автомобилей в РФ в первом полугодии снизились на 28%

03.07.2025 12:30|ПсковКомментариев: 0

Продажи новых легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, а также автобусов в России в первом полугодии снизились на 28% и составили 607,5 тыс. единиц, сообщил Минпромторг РФ. Рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 333,3 тыс. штук, что на 11% меньше показателей аналогичного периода 2024 года.

В частности, продажи в сегменте легковых автомобилей снизились на 26%, до 526,7 тыс., LCV - на 19%, до 48,8 тыс., грузовиков - на 54%, до 27 тыс. и автобусов - на 54%, до 4,9 тыс.

Рынок новых автомобилей в июне снизился в годовом выражении на 31% и составил почти 101 тыс. единиц. По отношению к маю 2025 года продажи сократились на 2%.

Так, в июне продажи легковых авто составили 89,6 тыс., что на 27% меньше, чем в июне прошлого года, и на 1% ниже, чем в мае текущего года. Рынок LCV сократился в годовом выражении на 32%, до 7,1 тыс. штук. Это также на 7% ниже результата мая этого года. Продажи грузовиков в отчетном месяце составили 3,6 тыс. единиц - это на 66% и 3% меньше, чем в июне 2024 года и в мае 2025 года соответственно. Автобусов было продано 663 штуки, что на 58% ниже показателей июня прошлого года и на 6% - мая этого года.

Рынок новых электромобилей составил почти 4,8 тыс. штук. Это на 57% меньше относительно аналогичного периода 2024 года. Доля изготовленных в РФ электрокаров составила 23% против 18% в аналогичном периоде прошлого года.

«Доля российской техники по итогам января - июня 2025 года выросла на 11 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Темпы сокращения продаж отечественных моделей также остаются ниже, чем иномарок. В июне реализовано 44,7 тыс. импортных автомобилей (на 45% меньше, чем за июнь 2024 г.) и 56,2 тыс. автомобилей, произведенных в России (на 12,5% меньше, чем в июне 2024 г.)», - прокомментировали в Минпромторге. 
Источник: Псковская Лента Новостей
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