Абсолютную новинку Chery Tenet T8 представят на автофестивале к 25-летию ПЛН

Новый автомобильный бренд представит «Автомобильный Центр Псков» (CHERY на Ижорского, 36) на автофестивале-выставке «Автомир Пскова-25». Об этом рассказал руководитель автосалона Артем Гаврилов в эфире программы «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM). Мероприятие состоится в субботу, 20 сентября, на парковке торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» в областном центре в рамках празднования 25-летия Псковской Ленты Новостей.

«Мы хотим показать те автомобили, которые у нас на данный момент продаются в линейке. Это флагманы линейки Chery — Tiggo 4 и Tiggo 7L. Ну, и, конечно, мы покажем абсолютную новинку — это Tenet T8. Это тот новый бренд, который мы сейчас будем развивать. Именно тот бренд, который, наверное, еще не все знают, но это по сути это тот самый ребрендинг Chery», – сказал Артем Гаврилов.

Напомним, «Автомобильный Центр Псков» (CHERY на Ижорского, 36) выступает партнером автофестиваля-выставки «Автомир Пскова-25». Здесь будет работать выставка новинок автопрома от псковских автосалонов. Помимо этого, мы готовим развлечения для всех гостей, включая зоны активностей, розыгрыш призов и подарков, а также можно будет послушать шоу автозвука от команды PRT Pskov Racing Team.

Время проведения: 20 сентября с 12:00 до 15:00.

Категория 6+