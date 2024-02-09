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Лаборатория Псковавтодора пополнилась новым оборудованием

Лаборатория ГБУ ПО «Псковавтодор» пополнилась новым оборудованием для измерения устойчивости асфальтобетона к возникновению неровностей и качества покрытия. В конце 2023 года дорожная организация приобрела вальцовый уплотнитель и установку на колееобразование, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Фото здесь и далее: Псковавтодор

Первая установка используется для изготовления образцов асфальтобетонной смеси, укладываемых и уплотняемых в дорожное покрытие. Уплотнение образца происходит с помощью роллерного сегмента, имитирующего укатывание асфальтобетонной смеси дорожным катком в реальных условиях.

Вторая – предназначена для испытаний образцов горячей асфальтобетонной смеси на устойчивость к образованию колеи, а также влиянию на этот процесс наличия воды. Иными словами – моделирует процесс образования колеи на дорожном покрытии в результате воздействия колес транспорта в разных погодных условиях.

Уже в этом году новое оборудование будет применяться для проверки асфальтобетона на всех региональных объектах, в том числе реализуемых в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Перед выходом на площадку подрядчик согласовывает состав смеси, предоставив образец асфальтобетона для испытания. Если хотя бы по одному параметру образец не будет соответствовать, то состав не утверждается, а материал не будет использоваться на объекте.

Оборудование поможет специалистам качественно и в короткие сроки определять устойчивость дорог к образованию колей, а также оценивать деформацию материалов. Результат – ровные дороги и комфортное передвижение жителей Псковской области.