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В Псковской области почти на месяц ограничат движение автомобилей

В Псковской области почти на месяц ограничат движение транспортных средств. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области. УГИБДД информирует граждан, что в период с 25 марта по 23 апреля на дорогах регионального значения в Псковской области вводится временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без, следующих с превышением временных предельно допустимых значений нагрузок на оси. Это связано со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог из-за их переувлажнения в весенний период.

Участки и наименование автодорог общего пользования регионального значения есть в приказе «О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения в весенний период 2019 года» и приложении к приказу комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области (от 11.03.2019; № 58). Приказ опубликован на сайте «Нормативные правовые акты Псковской области» (pravo.pskov.ru) и на официальном сайте комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области (transport.pskov.ru).