АвтоМир / Дороги

Губернатор Псковской области пообещал, что все подрядчики будут качественно проводить гарантийный ремонт

«Еще раз напомню основные положения моей позиции: тема дорог находится под моим личным контролем, повсеместно будет внедряться модель оформления конкурсной документации от Автодора, которая содержит наиболее современные и актуальные стандарты, будет внедряться лабораторный контроль качества, все подрядчики будут качественно проводить гарантийный ремонт», - заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе отчета о деятельности администрации Псковской области за 2018 год, который представил на очередном заседании Псковского областного Собрания депутатов.

Расходы дорожного фонда в 2018 году составили более 5 млрд рублей, из них: на региональную сеть автодорог – 4,1 млрд рублей (77%), на местную сеть автодорог – 1,1 млрд рублей (23%).

«В условиях дефицита бюджетных средств усилия были направлены, прежде всего, на обеспечение сохранности существующей сети региональных автодорог Псковской области. На содержание и ремонт региональных автодорог и мостов в 2018 году было направлено 1,8 млрд рублей или треть объема дорожного фонда области», - рассказал губернатор.

Михаил Ведерников рассказал, что был выполнен ремонт автодорог местного значения общей протяженностью 56 км. Также было отремонтировано 90 дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

В 2018 году в 3-х районах была выполнена реконструкция 3-х «сельских» автодорог общей протяженностью 11,9 км. В результате более 1000 человек, проживающих в 5-ти населенных пунктах, были обеспечены автодорогами с твердым покрытием.

В области при финансовой поддержке министерства транспорта Российской Федерации в 2018 году закончены работы по реализации крупного инфраструктурного проекта – строительство автодорожного путепровода через железную дорогу в города Великие Луки.

В настоящее время он передан в муниципальную собственность, прорабатывается проект стоимостью 145 млн рублей по реконструкции ближайшего перекрестка.