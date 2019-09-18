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Первый подземный пешеходный переход появится в Великих Луках

Подземные пешеходные переходы появятся после реконструкции на перекрестке проспекта Ленина и улицы Дьяконова в городе Великие Луки, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Первоначально проектантом были рассмотрено обустройство и надземных пешеходных переходов, но этот вариант не подошел, – рассказал и.о. первого заместителя главы администрации города Юрий Власюк. - В первую, очередь, надземные пешеходные переходы нарушили бы архитектурный облик улиц. Все-таки на проспекте Ленина много исторической застройки, и, как признал сам проектант, не хотелось бы портить исторический вид строений. К тому же люди, переходя дорогу по мосту, смотрели бы в окна домов на Дьяконова и Ленина, поскольку переходы строятся на уровне вторых этажей, а многоквартирных жилых домов там много и стоят они близко друг к другу. Кроме того, подземные пешеходные переходы – это более удобно и экономит время».

Юрий Власюк подробно рассказал, какими будут подземные переходы: «Подземные переходы будут удобны для горожан. В первую очередь, людям не нужно будет ждать зеленого сигнала светофора, чтобы перейти оживленный перекресток. Это более безопасно, чем просто пешеходный переход – пешеход, который идет по подземному переходу, может не опасаться, что он случайно попадет под колеса, это исключено. Второе – проект подземного перехода предполагает обустройство безбарьерной среды, то есть на каждом из трех подземных переходов будет предусмотрена электрическая платформа для инвалидов-колясочников. А для детей с колясками и велосипедистов предусмотрен металлический пандус».

Как сообщил Юрий Власюк, во всех трех подземных пешеходных переходах будет организована торговля – цветы, газеты, прочие мелочи.

«Это будут современные светлые подземные переходы, где людям будет комфортно передвигаться. Все будет выполнено в светлых тонах, достаточно красиво и уютно», - заверил он.

Развеял Юрий Власюк и слухи относительно того, что подземные переходы будет затапливать: «Это типовое проектное решение, которое уже реализовано в крупнейших городах нашей страны, к тому же оно выполнено даже с меньшими сложностями, чем в других городах. По проекту будет предусмотрен пластовый дренаж, устроена ливневая канализация. Мы общались с проектантом на эту тему. И, производя геологическую разведку, он сообщил, что воды внутри подземных переходов не будет».