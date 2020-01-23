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Псковские власти рассказали о новом подрядчике, убирающем центр города

Заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут рассказала о подрядчиках, убирающих Запсковье и центр города. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, о подрядчиках Елена Жгут сообщила 28 января на пресс-конференции, посвященной уборке псковских улиц.

«Запсковье и Запсковье у нас убирает «Сити Инвест Групп». А центр - ГБУ Псковской области. Это наш новый подрядчик», - отметила Елена Жгут.

Другой гость пресс-конференции, начальник управления городского хозяйства администрации муниципалитета Николай Баринов, добавил, что на ГБУ Псковской области - также уборка в Любятово и района «Псковкирпич».

Замглавы администрации также сообщила, что в ближайшее время на сайте ведомства появится информация, какую улицу и как именно будут убирать.

«Мы будем оплачивать только те работы, которые выполнены. Ответственность никто не снимал», - заключила Елена Жгут.

Николай Баринов отметил, что на эти цели выделено 210 млн рублей.