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До осени в микрорайоне «Кресты» отремонтируют три дворовых проезда

Срок окончания ремонта дворовых проездов в микрорайоне «Кресты» назначен на 15 октября, однако подрядчик заявляет, что дороги будут готовы уже к осени. Об этом стало известно в ходе контрольного выезда главы Пскова, заместителя секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Елены Полонской и руководителя фракции «Единой России» в городской Думе Дениса Иванова.

По контракту, который выиграла компания «Спецдор 60», планируется отремонтировать 14 дворовых проездов, три из которых в Крестах: у ДОС 119, на улице Харченко, 20 и 27.

«У нас запланировано снятие старого асфальта, посыпка щебнем, сверху положим два слоя асфальта, также запланирована частичная замена бордюрного камня. Сейчас геодезисты объезжают все дворы, чтобы точно рассчитать объемы работы. Как только закончим с бумагами, сразу преступим к выполнению. У нас по срокам контракт до 15 октября, но планируем к осени уже закончить», - рассказал представитель подрядчика Владимир Кузь.

Денис Иванов рассказал, что в рамках партийного проекта по формированию городской среды впервые начинается ремонт дворовых проездов. Активная фаза ремонта стартует с 1 июля. «Это наша первая "ласточка". До этого мы делали дворы, в этом году начинаем проезды», - пояснил депутат.

Денис Иванов обратился к жителям района и предупредил, что их ждут неудобства, связанные с ремонтом. «Самое главное - это слушать рекомендации дорожников, вовремя убирать машины. Чем чаще вы будете замечать то, что просят дорожники, тем быстрее ремонт и, соответственно, неудобства, которые вы будете испытывать в это время, пройдут. Очень важно, чтобы жители давали обратную связь, можно найти меня в социальных сетях, не стесняйтесь, пишите мне по поводу всех спорных моментов. Мы обещаем оперативно реагировать. Этот проект находится на партийном контроле. Также вы можете обратиться напрямую в приемную Дмитрия Анатольевича Медведева - это партийная приемная, через нее также можно решать все вопросы», - призвал лидер фракции «Единой России» в гордуме.

Он пояснил, что на всех округах города будет отремонтировано порядка 30 дворовых проездов. «Я буду честен, эта цифра кардинально не решит проблему, но начало решения большой проблемы положено. В этом году нам выделено порядка 100 млн рублей», - рассказал Денис Иванов, отметив, что будут приложены все усилия, чтобы ремонт прошел быстро и был максимально приятным для людей, которые живут в районе.