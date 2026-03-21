Не тяни резину: почему в России подешевели летние шины

За год средняя стоимость летних шин в России снизилась на 8,5%. Это связано с демпингом со стороны китайских производителей покрышек, на которые приходится 75% всего импорта автомобильной «резины» в нашу страну. При этом мнения экспертов относительно качества и характеристик шин из КНР расходятся.

Понятие растяжимое

Средняя стоимость летней шины в России составляет 9,8 тысяч рублей. Такие данные приводит Национальное агентство промышленной информации (НАПИ). За год цены на покрышки снизились на 8,5%. При этом всесезонные шины по сравнению с февралем прошлого года подешевели на 1,5%. Средняя цена такой покрышки снизилась всего на 200 рублей — с 13,4 тысячи до 13,2 тысячи рублей за штуку.

Специалисты объясняют снижение цены появлением на российском рынке значительного числа китайских производителей, у которых многие модели шин стоят заметно дешевле как отечественных аналогов, так и зарубежных покрышек, поставляемых в нашу страну по альтернативным каналам. По словам испытателя шин издания «Авторевю» Олега Растегаева, сейчас на нашем рынке представлено более 200 брендов покрышек из Китая:

«Если рассматривать шины размерностью 17–18 дюймов, которые чаще всего устанавливаются на наиболее популярные кроссоверы, то модель, выпущенную в Китае, можно найти за 7–8 тыс. рублей. Российские шины такого же размера стоят в полтора, а то и в два раза дороже».

Кроме того, по мнению Олега Растегаева, снижение средней цены автомобильной «резины» обусловлено также непростой ситуацией, которая в прошлом году сложилась на шинном рынке России.

«Продажи шин напрямую связаны с автомобилями. Вслед за снижением количества проданных новых машин снизились и объемы продаж шин. В итоге, чтобы не допустить затоваривания складов, производители и дилеры стараются удержать стоимость шин, некоторые продавцы вводят скидки», — отметил эксперт.

В компании «Кордиант» (производит шины Gislaved, Cordiant, Torero, Tunga на заводах в Ярославле, Омске, а также на бывших предприятиях Continental в Калуге и Bridgestone в Ульяновске) считают, что низкие цены на китайские шины, в основном, обусловлены отсутствием важных для потребителя составляющих: официальных дистрибьюторов в РФ, официальной гарантийной поддержки от производителей, подтвержденных исследованиями и независимыми тестами характеристик. И, в целом, зачастую невозможно отследить происхождение и историю работы многих представленных в России китайских брендов, отмечают в компании.

«По итогам 2025 года 75% импорта приходится на Китай. Такое большое количество китайских шин создало на рынке иллюзию выбора и привело к демпингу», — подчеркивают в пресс-службе «Кордиант».

Брать или не брать

Мнения экспертов относительно качества и характеристик китайских шин расходятся. По словам руководителя бренда автозапчастей Marshall Дмитрия Акжолова, в сложных дорожных условиях китайские автомобильные шины могут подвести. Их использование является компромиссом и экономией на безопасности, что обусловлено слабым сцеплением на мокром асфальте и быстрым износом, отмечает он.

«Если бюджет «жмет», то выбирайте проверенных «корейцев». Они официально поставляются в Россию, существенно дешевле ушедшего премиума и всё еще держат планку», — рекомендует Дмитрий Акжолов.

Олег Растегаев придерживается не столь радикальной точки зрения. Среди многообразия представленных на нашем рынке брендов шин из Китая, действительно есть модели с весьма посредственными характеристиками и свойствами. Но при этом есть и достаточно много шин с клеймом Made in China, которые по своим качествам очень близки к известными мировым производителям, подчеркивает испытатель «Авторевю». Можно провести аналогию с автомобилями из КНР: машины десятилетней давности вызывали много нареканий и претензий, к современным моделям вопросов гораздо меньше, напомнил он.

«Китайские «шинники» обладают самыми современными техническими и испытательными центрами, они активно внедряют наиболее передовые и технологии как при разработке, так и при производстве новых моделей покрышек. И прогресс в характеристиках китайских шин очевиден: сравнительные тесты показывают, что по многим параметрам они уже очень близки или не уступают именитым мировым производителям шин. Поэтому при выборе китайских шин следует ориентироваться на новизну модели», — отметил Олег Растегаев в разговоре с «Известиями».

Когда «переобуваться»

Несмотря на потепление в Москве, в столичном дептрансе не советуют торопиться со сменой зимних шин на летние. Такой же точки зрения придерживается и Олег Растегаев, отмечая, что сейчас «переобувать» автомобиль еще не просто рано, а даже опасно.

«Днем на солнце сугробы вдоль дорог активно тают. Но по ночам и утром, а нередко и днем в тени на проезжей части образуется слой льда, на котором поведение автомобиля на летних шинах непредсказуемо. Для смены зимних шин на летние необходимо дождаться, когда среднесуточная температура будет на уровне пяти – семи градусов выше ноля», — отметил Олег Растегаев.

Однако и затягивать со сменой автомобильной «обуви» не стоит. Зимние шины более «мягкие» и рассчитаны на работу при минусовых температурах: на теплом асфальте они начинают очень быстро изнашиваться, пояснил эксперт.

Олег Растегаев напомнил, что ,согласно ПДД, остаточная глубина протектора летних шин для легковых автомобилей не должна быть меньше 1,6 миллиметров. Однако этот показатель уже является критическим, подчеркнул он. При таком износе резко возрастает риск аквапланирования, когда рисунок протектора не справляется с отводом воды. Из-за этого на мокрой дороге даже на небольшой скорости автомобиль становится неуправляемым, предупреждает эксперт. Поэтому испытатель «Авторевю» рекомендует не доводить износ шин до «законных» 1,6 миллиметров, а заменить их на новые раньше, при остаточной глубине протектора около 3 миллиметров.