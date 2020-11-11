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Борис Елкин надеется, что Северный обход будет достроен

«Надеюсь, Северный обход мы достроим», - отметил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин, отвечая на вопрос радиослушателя о перспективах завершения строительства объекта, которое на несколько лет затянулось.

«Северный обход — магистраль, которая позволяет сильно разгрузить город от транспорта. Надеюсь, мы его достроим. Планы пока на 2023 год. В этом году мы боремся с экспертизой и проектной организацией, которая осуществляет работы по повторной экспертизе. Надеюсь, 7 декабря выйдем на положительное заключение и в следующем году продолжим полноценное строительство», - отметил Борис Елкин.

В этом году работы по Северному обходу, по его словам, практически завершены: «остались съезды, разметка нанесена».

«Хочется помочь городу и вытащить из него чась транзитного транспорта. Пока ему приходится ездить по Чудской, Поземского», - пояснил председатель комитета. Разгрузить от транзита центр города, по его словам, будет тяжело. «В наших реалиях там не получится сдлать улицы-дублеры. Да и необходимости такой нет. Пробки в центре бывают, но зачастую - из-за культуры вождения»,- добавил председатель комитета.