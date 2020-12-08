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Виктор Остренко предложил осветить региональные дороги в населенных пунктах за счет бюджета области

Заместитель председателя Псковского областного Собрания Виктор Остренко предложил профинансировать за счет бюджета области расходы на освещение дорог регионального значения в границах населенных пунктов. Его обращение рассмотрела согласительная комиссия по проекту закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на третьем заседании 10 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Необходимо предусматривать средства на эти расходы, - отметил Виктор Остренко. - Сегодня сотрудники ГИБДД выписывают предписания органам местного самоуправления, чтобы они обеспечивали в ночное время освещение региональных дорог в границах населенных пунктах. Деньги не заложены в таком объеме, чтобы обеспечивать освещение в ночное время на постоянной основе».

«Вопрос сложный и болезненный», - согласился заместитель председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Лобунов. Он рассказал, что оплата за потребленную энергию финансируется за счет местных бюджетов с привлечением дотаций областного бюджета, а также напомнил, что в декабре 2019 года в расчет дотаций включили расходы на содержание опор линий электропередачи и установку новых.

Дмитрий Лобунов сообщил, что на протяжении ряда лет от глав муниципальных образований поступают обращения с просьбой принять на баланс «Псковавтодора» линии электроосвещения с целью снижения финансовой нагрузки. Но возникают сложности с удаленностью опор освещения от границ проезжей части и вопросами имущественного характера. «Приходится работать точечно», - объяснил он.

В следующем году, отметил зампредседателя дорожного комитета, пройдут работу по организации освещения на дорогах в деревне Ершово Псковского района, деревне Подкрестье Пушкиногорского района, в Опочецком районе и в Острове.

Дмитрий Лобунов рассказал, что в настоящее время более двух тысяч километров региональных дорог проходят вдоль населенных пунктов, на освещение которых требуется колоссальный объем средств. «Потянет на 22-23 млрд рублей. Одномоментно мы этого позволить не можем, поэтому приходится работать точечно», - добавил он.

Заместитель председателя областного комитета по финансам Людмила Павлова пояснила, что базовые расходы на уличное освещение в сумме 126,5 млн рублей были увеличены еще на 40 млн рублей, также возросли расходы на установку новых опор - на 12,6 млн рублей. «Достаточно серьезный рост», - сказал он.

Виктор Остренко поинтересовался, кто понесет ответственность за не освещенный участок дороги, если предписание поступит в судебную инстанцию.

Вице-губернатор Василий Осипов попросил прислать ему несколько подобных предписаний. «Проанализируем этот вопрос и проработаем», - заверил он. Василий Осипов добавил, что главам муниципалитетов, где возникают подобные проблемы, рекомендуют передать земельные участки в собственность области, чтобы была возможность финансирования за счет средств дорожного фонда.

«Надеюсь, что у муниципалитетов появится определенный маневр», - добавил Виктор Остренко.