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Более 50 млн рублей направлено на освещение дорог Псковской области

Около 50 млн 350 тыс. рублей направлено на устройство освещения на дорогах Псковской области в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

На эти средства, выделенные из областного бюджета, освещено более 13 км региональных дорог. Работы проведены в целях повышения безопасности дорожного движения.

Новые линии наружного искусственного освещения появились в населенных пунктах Опочецкого, Пушкиногорского и Псковского районов.

В городе Опочке, на трассе Опочка – Красногородск - граница с Латвийской Республикой, освещено более 2,2 км. Дорога проходит по улице Коммунальной, Советской площади и улице Красногородской. Здесь смонтировано 116 светодиодных светильников.

В Пушкинских Горах стал безопаснее участок улицы Лермонтова протяженностью 867 метров. Теперь дорогу освещают 40 фонарей.

Самый протяженный отрезок – участок дороги Корытово – Пристань длиной 4,2 км. Он проходит по улице Яна Райниса, Малой и Большой Гоголевке. Там установлено 156 светильников.

Кроме того, выполнено устройство элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, пересечениях и примыканиях. Работы проводились вблизи 25 населенных пунктов Псковского, Печорского, Палкинского, Невельского и Великолукского районов. Монтаж всех осветительных приборов завершен, большая их часть подключена к электросетям.