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АвтоМир / Дороги

На перекрестке Народной и Люксембург в Пскове не нужны светофор или кольцо – результаты опроса

16.01.2021 22:09|ПсковКомментариев: 0

Больше половины читателей ПЛН считает, что на перекрестке улиц Народной и Розы Люксембург в Пскове не нужны ни светофор, ни круговое движение. Опрос проводится в группе «Автомир ПЛН» В Контакте с 11 января.

Поводом для опроса стало обращение опубликованное 11 января на сайте губернатора Псковской области. Автор написал, что в часы пик невозможно беспроблемно повернуть с улицы Розы Люксембург на Народную и с Народной на Люксембург налево. На перекрестке также находится нерегулируемый пешеходный переход, который ведет к школе №19 и детским садам, выезд возможен со двора. По мнению автора обращения, обзору при выезде со двора мешает павильон, торгующий цветами.

В опросе в группе В Контакте по состоянию на вечер 16 января проголосовали 199 человек.

«Ничего менять не надо, всё хорошо!», -этот вариант выбрали 50,25 % (100 голосов).

На втором месте вариант ответа «Я за светофор» - 30,65 % (61 голос).

Вариант «Я за кольцо» поддержали 19,1 % (38 голосов).

Теги: #дороги Пскова #улица Народная #улица Розы Люксембург
Источник: Псковская Лента Новостей
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