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Старое покрытие срезают на дороге Опочка – Красногородск – граница с Латвией

Подрядная организация ООО «Автомобильные дороги Пскова» ведет активные работы на объекте национального проекта «Безопасные качественные дороги» - трассе Опочка – Красногородск – граница с Латвией. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Ремонт идет на участке в Опочецком и Красногородском районах между деревнями Люцково и Собольцово (км 10+800 – км 22+625) протяженностью около 12 км.

Дорожники фрезеруют изношенный асфальт. Всего предстоит срезать более 85 тыс. кв. м старого покрытия. Параллельно ведется расчистка полосы отвода от мелкого кустарника с помощью экскаватора с навесным оборудованием. Кроме того, завершены работы по замене входных и выходных оголовков на 14 водопропускных трубах.

Контракт также предусматривает устройство водоотводных канав, планировку откосов и дна кюветов, укладку двух слоев асфальтобетона, восстановление укрепленной части обочины и виражей, укрепление обочин песчано-гравийно-щебеночной смесью, засев бровки травой, ремонт съездов. На автобусных остановках будут обустроены заездные карманы, посадочные площадки с пандусом, горизонтальную дорожную разметку выполнят из термопластика.

Заказчиком ремонта выступает ГБУ ПО «Псковавтодор». Средства на приведение участка дороги в нормативное состояние в объеме более 193 млн рублей направлены из областного бюджета. Срок ввода объекта в эксплуатацию по контракту - 29 июля.

Дорога Опочка – Красногородск – граница с Латвии относится к III категории, имеет 2 полосы движения, ширина проезжей части составляет 7 метров, обочин – от 2 до 4 метров.