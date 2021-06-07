Музей истории Ледового побоища в Псковской области прекратил работу из-за состояния дороги

Музей истории Ледового побоища в Псковской области прекратил работу на неопределенный срок. Обращение директора ЧУК «Музей Ледовое побоище. Самолва» Владимира Потресова опубликовано в группе «Граждане Гдовского края» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее в связи с большим количеством обращений по состоянию дороги до деревни Самолва в Гдовском районе комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области сообщил, что состояние дорожного полотна изначально было неудовлетворительным. Дорога находится в болотистой местности, ее основание практически полностью изношено, песок ежегодно обводняется и размывается. Весной ситуация усугубилась из-за проливных дождей и движения большегрузов, которые подвозят материалы для строительства в Самолве памятника Александру Невскому.
Для сохранения целостности дорожного покрытия приняли ряд решений:
- ограничен тоннаж грузовиков;
- организовано круглосуточное дежурство рабочих и дорожной техники ГБУ ПО «Псковавтодор»;
- направлено 20 единиц техники: 13 самосвалов, 5 грейдеров, экскаватор и каток;
- завезено и уложено более 5 тысячи тонн нового материала для подсыпки: 3 тысячи тонн фрезерованного асфальтобетона и 2,4 тысячи тонн щебня.