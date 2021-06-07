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Музей истории Ледового побоища в Псковской области прекратил работу из-за состояния дороги

Музей истории Ледового побоища в Псковской области прекратил работу на неопределенный срок. Обращение директора ЧУК «Музей Ледовое побоище. Самолва» Владимира Потресова опубликовано в группе «Граждане Гдовского края» в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с тяжелым состоянием единственной дороги, соединяющей трассу Псков – Гдов с деревней Самолва, я, осознавая ответственность за наших гостей, принял непростое в юбилейный год святого благоверного князя Александра Невского решение: прекратить на неопределенный срок приём и обслуживание посетителей Музея истории Ледового побоища. Аварийная ситуация на 8 – 34 км указанной дороги сложилась в связи с тем, что ее разрушила и продолжает разрушать тяжелая техника, доставляющая материалы для возведения монумента в деревне Самолва. В настоящее время дорожная ситуация представляет реальную угрозу для жизни и здоровья автомобилистов, направляющихся в Самолву, а также технического состояния их транспортных средств. Ситуация обостряется также тем, что на значительном пространстве дороги отсутствует мобильная связь», - говорится в заявлении.

Ранее в связи с большим количеством обращений по состоянию дороги до деревни Самолва в Гдовском районе комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области сообщил, что состояние дорожного полотна изначально было неудовлетворительным. Дорога находится в болотистой местности, ее основание практически полностью изношено, песок ежегодно обводняется и размывается. Весной ситуация усугубилась из-за проливных дождей и движения большегрузов, которые подвозят материалы для строительства в Самолве памятника Александру Невскому.

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Для сохранения целостности дорожного покрытия приняли ряд решений:

- ограничен тоннаж грузовиков;

- организовано круглосуточное дежурство рабочих и дорожной техники ГБУ ПО «Псковавтодор»;

- направлено 20 единиц техники: 13 самосвалов, 5 грейдеров, экскаватор и каток;

- завезено и уложено более 5 тысячи тонн нового материала для подсыпки: 3 тысячи тонн фрезерованного асфальтобетона и 2,4 тысячи тонн щебня.