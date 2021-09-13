В Пскове займутся ремонтом улицы Александра Невского

Улицу Александра Невского планируют отремонтировать в Пскове до 28 июля 2022 года. Соответствующая информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подрядной организации предстоит обновить асфальтобетонное покрытие проезжей части, укрепить обочины, заменить люки колодцев, нанести осевую линию и поперечную разметку термопластиком.
Протяженность участка от улицы Ветряной до улицы Олега Кошевого, который необходимо отремонтировать, составляет 604 метра.
Гарантийный срок устранения подрядчиком дефектов выполненных работ на верхний слой покрытия проезжей части составляет не менее 4 лет.
Начальная (максимальная) цена контракта - 9 млн 417 тысяч рублей. Заказчиком работ выступило управление городского хозяйства администрации Пскова.