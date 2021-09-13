В Пскове займутся ремонтом улицы Александра Невского

Две иномарки столкнулись на участке с круговым движением в Пскове

Круговое движение монтируют на перекрестке улиц Шестака и Доставалова в Пскове

Утром пьяный водитель попал в ДТП на улице Советской Армии в Пскове

Депутат от ЛДПР добился решения дорожной проблемы в деревне Кирово

Пенсионер погиб в ДТП в Стругах Красных

Водитель пострадал в ДТП в Островском районе

Псковичам напомнили о самых загруженных днях в МРЭО ГИБДД

В Великолукском районе автомобилист выехал из шиномонтажа и попал в ДТП

В Невельском районе водитель «Фольксвагена» выехал на встречку и совершил ДТП

Более 60 фонарей установили на дороге в Псковском районе