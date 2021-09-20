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Из-за соревнований перекроют дорогу Старый Изборск – Палкино – Остров

Дорогу Старый Изборск – Палкино – Остров временно перекроют из-за соревнований по велоспорту 26 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Движение транспорта ограничат с 11.00 до 15.00 на участке от деревни Старый Изборск в Печорском районе до поселка Палкино в Палкинском районе.

Временное прекращение движения обеспечивает Псковская областная общественная организация «Федерация велосипедного спорта». Председатель федерации - Карпенков Юрий Павлович, контактный телефон: 8-911-394-16-27.

Напомним, Кубок Псковской области по велосипедному спорту, посвященный памяти велопутешественника Глеба Травина, разыграют в Печорах 25 сентября.В соревнованиях могут принять участие как взрослые, так и дети, в своей возрастной категории.