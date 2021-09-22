Спорт

Кубок области по велоспорту пройдет в Печорах 25 сентября

Кубок Псковской области по велосипедному спорту, посвященный памяти велопутешественника Глеба Травина, пройдет в Печорах 25 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Печорского района.

В соревнованиях могут принять участие как взрослые, так и дети, в своей возрастной категории. В целях соблюдения правил безопасности участники спортивного мероприятия должны быть в защитных шлемах.

Фото: газета «Печорская правда»

Жителям и гостям города Печоры при планировании поездок на личном автотранспорте 25 сентября с 13.00 до 18.00 необходимо будет учесть, что для обеспечения безопасности дорожного движения и безопасности участников соревнований движение автотранспортных средств будет ограничено на следующих участках улиц:

- Гвардейская – Ленина – Свободы;

- Школьная – Гагарина;

- Гагарина – Садовая;

- Гагарина – Псковская;

- Новая – Садовая;

- Свободы – Садовая;

- Свободы – Каштановая;

- Прудовая – Каштановая;

- Свободы – Школьная;

- Ленина – Школьная;

- Псковская – Новая;

- Псковская – Ивановская;

- Псковская – поворот между кладбищами;

- Псковская – поворот на лагерь Космонавтов;

- Псковская – Прибалтийское шоссе;

- Псковская – Малая Пачковка;

- Псковская – Набережная;

- Набережная – Вокзальная.