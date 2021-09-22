Кубок области по велоспорту пройдет в Печорах 25 сентября

Кубок Псковской области по велосипедному спорту, посвященный памяти велопутешественника Глеба Травина, пройдет в Печорах 25 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Печорского района.
В соревнованиях могут принять участие как взрослые, так и дети, в своей возрастной категории. В целях соблюдения правил безопасности участники спортивного мероприятия должны быть в защитных шлемах.
Фото: газета «Печорская правда»
Жителям и гостям города Печоры при планировании поездок на личном автотранспорте 25 сентября с 13.00 до 18.00 необходимо будет учесть, что для обеспечения безопасности дорожного движения и безопасности участников соревнований движение автотранспортных средств будет ограничено на следующих участках улиц:
- Гвардейская – Ленина – Свободы;
- Школьная – Гагарина;
- Гагарина – Садовая;
- Гагарина – Псковская;
- Новая – Садовая;
- Свободы – Садовая;
- Свободы – Каштановая;
- Прудовая – Каштановая;
- Свободы – Школьная;
- Ленина – Школьная;
- Псковская – Новая;
- Псковская – Ивановская;
- Псковская – поворот между кладбищами;
- Псковская – поворот на лагерь Космонавтов;
- Псковская – Прибалтийское шоссе;
- Псковская – Малая Пачковка;
- Псковская – Набережная;
- Набережная – Вокзальная.