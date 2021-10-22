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Улицу Александра Невского отремонтируют в Пскове

Улицу Александра Невского на участке между улицами Ветряной и Олега Кошевого отремонтируют в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-служба городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации Пскова

Протяженность отрезка — более 600 метров. Срок выполнения работ – 28 июля 2022 года. Однако управление городского хозяйства прорабатывает с подрядчиком возможность провести основные работы в этом году. Объект включили в план по многочисленным просьбам горожан.

Подрядчик выполнит фрезерование старого покрытия, устройство основания из щебня и выравнивающего слоя из асфальтобетона, установит новые колодцы и отрегулирует положение крышек люков. Затем уложат верхний слой асфальта, укрепят обочины и произведут ремонт тротуара.

В завершение установят дорожные знаки, искусственную дорожную неровность и нанесут дорожную разметку термопластиком.

Ремонт осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».