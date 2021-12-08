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Новый светофор начали устанавливать на Октябрьском проспекте в Пскове

Начались работы по установке нового светофора на Октябрьском проспекте в Пскове. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства Александр Грацкий.

Место установки нового светофора. Фото из архива ПЛН

Светофор установят в месте, где ранее было решено восстановить пешеходный переход, у дома №32 на Октябрьском проспекте. Заказчик работ - управление городского хозяйства. Монтаж светофора должны завершить в срок до 20 декабря.

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Александр Грацкий добавил, что новый светофор на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Свердлова будет работать в унисон с соседним, установленным на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Кузнецкой. Задержка составит 10 секунд, таким образом планируется избежать затора автомобилей.

Ранее об установке нового светофорного объекта рассказывал глава администрации города Пскова Борис Елкин.