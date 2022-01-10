Более 10 пешеходных переходов в Пскове оборудовали новыми светильниками

Работы по установке дополнительного освещения завершили на 14 пешеходных переходах в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.
Специалисты подрядной организации установили светильники:
Всего подрядчик установил 23 стальные опоры и 41 светильник со светодиодными лампами. Адреса установки определены решением городской комиссии по безопасности дорожного движения.
Заказчиком работ выступило управление городского хозяйства администрации города Пскова, подрядной организацией – ООО «Стройтемп».
Работы провели за счет средств бюджета города Пскова на 2021 год в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».
Ранее сообщалось, что автолюбители обратили внимание ГИБДД на неосвещенные пешеходные переходы у школы №25 города Пскова.