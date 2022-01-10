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Более 10 пешеходных переходов в Пскове оборудовали новыми светильниками

Работы по установке дополнительного освещения завершили на 14 пешеходных переходах в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Специалисты подрядной организации установили светильники:

на перекрестке Ваулиногорского шоссе с улицей Леона Поземского,

на улице Народной у дома №53,

на пересечении улиц Кузнецкой и Аллейной,

на улице Генерала Маргелова,

на перекрестке улицы Максима Горького с улицей Коммунальной,

на улице Розы Люксембург у школы №23,

на пересечении улиц Киселева и Красноармейской,

на улице Труда, 39, 47 и у школы №12,

на перекрестке улицы Петровской с улицей Красноармейской,

на улице Алтаева у Детской городской поликлиники,

на трех пешеходных переходах по улице Советской – у Городского культурного центра, у Детского парка и на пересечении улиц Советской и Металлистов.

Всего подрядчик установил 23 стальные опоры и 41 светильник со светодиодными лампами. Адреса установки определены решением городской комиссии по безопасности дорожного движения.

Заказчиком работ выступило управление городского хозяйства администрации города Пскова, подрядной организацией – ООО «Стройтемп».

Работы провели за счет средств бюджета города Пскова на 2021 год в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».

Ранее сообщалось, что автолюбители обратили внимание ГИБДД на неосвещенные пешеходные переходы у школы №25 города Пскова.