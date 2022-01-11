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Станислав Стармолотов назвал стоимость ремонта всех дорог в Псковской области

Для того, чтобы отремонтировать все дороги Псковской области, необходимо 100 миллиардов рублей. Такое заявление сделал исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Однако подобное аккумулирование денег в одном регионе оставило бы без возможности ремонта другие субъекты РФ и даже столицу, добавил он.

Также Станислав Стармолотов сообщил, что за прошедший год удалось освоить 100% финансирования по национальным проектам, 3 миллиарда 826 миллионов рублей. Кроме того, часть средств поступала по другим программам и направлениям финансирования, и суммарный дорожный фонд в 2021 году составил порядка 10 миллиардов рублей.

«В следующем году только по нацпроектам мы получим 5 миллиардов 100 миллионов рублей. В эту сумму войдет и ремонт мостов, и строительство Северного обхода, а также дороги в Пушкиногорском и Дедовичском районах. Каждый год мы ремонтируем порядка 200 километров дорог, и этот показатель постоянно растет и улучшается», - сказал руководитель профильного комитета.

Он пояснил, что «дорожная карта» по ремонту формируется каждый год в зависимости от загруженности дорог, количества жалоб и запросов глав районов.

«Проблемы были и есть всегда. Их постоянно нужно решать. В настоящее время работаем над обеспечением транспортной доступности и повышением качества транспортных перевозок», - подчеркнул Станислав Стармолотов.