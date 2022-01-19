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Дороги в двух районах Псковской области перекроют для проведения авторалли

Дороги в двух районах Псковской области перекроют для проведения авторалли 24 и 25 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

24 и 25 января на территории Опочецкого и Бежаницкого районов планируется проведение тренировочных сборов по авторалли.

Для обеспечения безопасности участников и зрителей соревнований вводится временное прекращение движения транспортных средств по участкам следующих дорог:

- 24 января с 10.00 до 18.00 временно ограничат движение транспорта по дороге Кудеверь – Бардово от деревни Кудеверь до деревни Дорожково и от деревни Дорожково до деревни Бардово Бежаницкого района.

- 25 января с 10.00 до 18.00 будет перекрыт участок дороги Бежаницы – Кудеверь – Болготово от деревни Духново до деревни Шагино и от деревни Шагино до деревни Курочкино Опочецкого района.

Временное прекращение движения обеспечивает организатор соревнований - Федерация автомобильного спорта Псковской области. Организатор соревнований - президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич, контактный телефон: 8(911)378-05-81.

Организация пропуска гражданского и общественного транспорта при проведении тренировочных сборов будет проводиться по первому требованию пользователей автомобильных дорог, задействованных при проведении тренировочных сборов по авторалли.