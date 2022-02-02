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Дорожное покрытие на Ольгинском мосту в Пскове приведут в порядок весной

Дорожное покрытие на Ольгинском мосту в Пскове приведут в порядок весной. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram.

«Жители Пскова обращают внимание на глубокие ямы там, где недавно был ремонт. Это улица Николая Васильева, Льва Толстого, а также Ольгинский мост. Мы поговорили об этом с Борисом Андреевичем (Елкиным, главой администрации Пскова — ред.), покрытие Ольгинского моста серьезно ремонтировали только в 2017 году. К настоящему времени оно существенно износилось, и фактически каждый день при переходе температуры через ноль на мосту образуются выбоины. Оперативные работы проводят практически каждую ночь, но в силу погодных условий позже все равно появляются новые ямы. Весной проведем ремонт картами, а к концу года рассчитываем основательно привести в порядок покрытие с использованием самых современных материалов», - рассказал глава региона.

Что касается улиц Николая Васильева и Льва Толстого, на одном из участков ремонт проводился еще в 2018 году, напомнил губернатор, и подрядчика на сегодняшний день уже не существует.

«Соответственно, гарантийный ремонт делать тоже некому. В планах самые сложные участки привести в порядок по нацпроекту "БКД" в 2023-2024 году. Если будет экономия, то, конечно, начнем раньше», - добавил Михаил Ведерников.