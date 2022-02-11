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Тротуар и автостоянка появятся в деревне Родина

Администрация Псковского района заказала выполнение работ по благоустройству общественных территорий в деревне Родина, территория вдоль улицы Никольской. Как сообщается в документах на сайте закупок, предполагается благоустройство и освещение территории.

Заданием предусматривается устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров площадью 2384 кв. метра, устройство дорожек из гранитного отсева площадью 244 кв. метра, устройство автостоянки из асфальтобетона площадью 2384 кв.метра, площадки для проведения собраний, организация наружного освещения. Предполагается установка 6 скамеек и 6 урн.

Итоги определения поставщика определят 25 февраля. Начальная (максимальная) цена контракта - 5 млн 337 тыс. 638,40 рублей.

Функции строительного контроля по благоустройству данного объекта осуществляет Государственное казенное учреждение Псковской области «Управление капитального строительства».