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Работу светофора скорректируют в Пскове на время ремонта улицы Фабрициуса

Работу светофора на перекрестке улиц Яна Фабрициуса и Вокзальной в Пскове могут скорректировать на время капитального ремонта участка улицы Фабрициуса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства Александр Грацкий.

«Сейчас идет проработка вопроса и настройка программы светофорного объекта», - сказал Александр Грацкий.

Светофорный объект на перекрестке Вокзальная – Фабрициуса имеет несколько дополнительных секций, в том числе регулирует движение общественного транспорта на Привокзальную площадь. С 8 февраля и до конца года движение на участке улицы Фабрициуса от Вокзальной до Металлистов закрыто.

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Светофор на перекрестке улиц Яна Фабрициуса и Гагарина в ближайшее время будет отключен.