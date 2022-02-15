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Дорогу возле Гдова отремонтируют за 50 млн рублей

Объявлен открытый конкурс на ремонт автомобильной дороги Гдов - Брагино на участке км 0+000 - км 2+400 в Гдовском районе Псковской области. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена составляет 50 млн 961 тыс. 663,60 руб.

Окончание подачи заявок – 3 марта 2022 года. Срок выполнения работ – до 12 августа.

Подрядчик должен восстановить часть обочин и виражей. Также он займется устройством покрытия с укладкой геосетки площадью 2150 квадратных метров, верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси (габбро-диабаз) площадью 18 504 квадратных метра.

Планируется ремонт существующих пересечений и примыканий, укрепление обочин, замена крайних звеньев труб, ремонт существующих автобусных остановок с устройством посадочных площадок с пандусами и тротуарами, установка металлического павильона и скамейка. Техзаданием также предусмотрено восстановление сигнальных столбиков, нанесение линии горизонтальной дорожной разметки термопластиком.