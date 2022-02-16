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Режим работы одного из светофоров изменят на Октябрьском проспекте в Пскове

Режим работы светофора изменят перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Кузнецкой в Пскове. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Бориса Елкина

В настоящее время продолжают дорабатывать организацию дорожного движения на время закрытия Троицкого моста. В связи с многочисленными обращениями граждан Борис Елкин провел очередное совещание с представителями УГХ и ГИБДД.

«Учитывая тот факт, что Псков входит в десятку городов России по количеству транспорта на душу населения, пробок нам, к сожалению, не избежать. Особенно в первое время, пока автомобилисты не привыкнут к новым условиям и не наработают объездные маршруты. Ситуация на дорогах будет зависеть и от новых схем движения общественного транспорта», - написал Борис Елкин в своем инстаграм-аккаунте.

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Глава администрации Пскова отметил, что основная нагрузка ляжет на Октябрьский проспект и перекресток с улицей Кузнецкой. Для оптимизации дорожного движения на этом участке уже сейчас решили изменить режим работы светофора. Для этого увеличат время работы секции «поворот налево». Автоматически увеличится и время работы зеленого сигнала при движении прямо из центра в сторону вокзала, пояснил сити-менеджер Пскова.

«Как только 1 марта закроем мост, будем анализировать потоки движения машин с помощью специальных приборов и в ручном режиме перераспределять их. Это будет сложный период, но вместе справимся!» - отметил Борис Елкин.