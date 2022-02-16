Режим работы одного из светофоров изменят на Октябрьском проспекте в Пскове

Режим работы светофора изменят перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Кузнецкой в Пскове. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин.
Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Бориса Елкина
В настоящее время продолжают дорабатывать организацию дорожного движения на время закрытия Троицкого моста. В связи с многочисленными обращениями граждан Борис Елкин провел очередное совещание с представителями УГХ и ГИБДД.
Глава администрации Пскова отметил, что основная нагрузка ляжет на Октябрьский проспект и перекресток с улицей Кузнецкой. Для оптимизации дорожного движения на этом участке уже сейчас решили изменить режим работы светофора. Для этого увеличат время работы секции «поворот налево». Автоматически увеличится и время работы зеленого сигнала при движении прямо из центра в сторону вокзала, пояснил сити-менеджер Пскова.
«Как только 1 марта закроем мост, будем анализировать потоки движения машин с помощью специальных приборов и в ручном режиме перераспределять их. Это будет сложный период, но вместе справимся!» - отметил Борис Елкин.