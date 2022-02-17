АвтоМир / Дороги

Псковские заводы начнут производить асфальтобетон по новому ГОСТу

Подготовка к новому дорожному сезону началась в Пскове и Псковской области. На данным момент активно идет проверка техники, асфальтобетонных заводов, лабораторий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

В этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в регионе планируют привести в нормативное состояние более 200 км автомобильных дорог общего пользования. Среди них около 190 км дорог, находящиеся на трассах регионального значения, и более 20 км автомобильных дорог и улично-дорожной сети местного значения.

«В связи с большим объемом дорожных работ, которые предстоят в этом году в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные качественные дороги", необходимо заранее убедиться, что все готово к старту дорожного сезона», - отметил исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству администрации Псковской области Станислав Стармолотов.

На территории региона работают три завода, принадлежащие ГБУ ПО «Псковавтодор», – в Пскове, Бежаницах и Опочке, они производят асфальтобетон, применяемый в дорожном ремонте. Кроме того, многие подрядные организации имеют свои асфальтобетонные заводы, которые также сейчас ведут подготовку к эксплуатации.

Сейчас на заводах полным ходом идут ремонтные работы, а также планируется заготовка инертных материалов, необходимых для изготовления асфальтобетонной смеси. Выпуск асфальтобетона начнется при наступлении благоприятных погодных условий, одновременно со стартом сезона дорожных работ.

Как рассказал директор филиала дорожного строительства ГБУ ПО «Псковавтодор» Сергей Бурцев, согласно требованиям нацпроекта, заводы будут производить асфальтобетон в соответствии с новым ГОСТом: «Компоненты используются те же, но их пропорции подбираются для каждого слоя с учетом климатических условий, нагрузки и других показателей».