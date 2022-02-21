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АвтоМир / Дороги

На перекрестке улиц Вокзальной и Советской в Пскове изменилось направление главной дороги

22.02.2022 10:20|ПсковКомментариев: 0

На перекрестке улиц Вокзальной и Советской в Пскове изменилось направление главной дороги. Как сообщает движение «Убитые дороги», на период перекрытия улицы Яна Фабрициуса главными стали Советская и Вокзальная в сторону вокзала, поскольку по улице Советской временно осуществляется движение общественного транспорта.

«С реализацией как всегда. Знаки со стороны Советской остались старые, знак 2.4 «Уступи дорогу» на улице Вокзальной висит вверх тормашками, к тому же, слишком низко», - сообщили в организации.

Водителей призывают быть внимательными при проезде перекрестка.

Напомним, изменение дорожных знаков произошло на время ремонта улицы Фабрициуса в Пскове для удобства общественного транспорта.

Теги: #дорожные знаки #реконструкция улицы Фабрициуса вторая часть
Источник: Псковская Лента Новостей
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