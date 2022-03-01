Николай Мельков: Многие пересядут на самокаты и велосипеды во время ремонта Троицкого моста

Многие жители Запсковья во время ремонта Троицкого моста пересядут на велосипеды и самокаты. Такое предположение в авторской программе Любови Кузнецовой «Кузница» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) озвучил член движения «Убитые дороги» Николай Мельков.
Он также добавил, что схема движения автобусов на время реконструкции моста, которую представили на обсуждение общественникам, была сделана поспешно. «Было видно, что все делалось второпях, потому что в том проекте, который показали нам, общественникам, схема движения автобусов была как будто написана на коленке, мы сразу нашли там множество замечаний, в некоторых местах автобусы не могли пройти даже просто физически», - заметил член движения «Убитые дороги».
Напомним, Троицкий (Советский) мост в Пскове закрыли для автотранспорта и пешеходов сегодня, 1 марта, в связи с его реконструкцией. Ожидается, что ограничение будет действовать до 24:00 30 декабря.