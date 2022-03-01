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Николай Мельков: Многие пересядут на самокаты и велосипеды во время ремонта Троицкого моста

Многие жители Запсковья во время ремонта Троицкого моста пересядут на велосипеды и самокаты. Такое предположение в авторской программе Любови Кузнецовой «Кузница» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) озвучил член движения «Убитые дороги» Николай Мельков.

«Думаю, многие перейдут на самокаты и велосипеды, потому что на Запсковье будет некомфортно ездить. Я говорю даже не про автобусы, думаю, и сами водители поймут, что по огромным пробкам туда-обратно ездить будет неудобно, поэтому люди, наверное, будут отказываться от привычных средств передвижения», - сказал Николай Мельков.

Он также добавил, что схема движения автобусов на время реконструкции моста, которую представили на обсуждение общественникам, была сделана поспешно. «Было видно, что все делалось второпях, потому что в том проекте, который показали нам, общественникам, схема движения автобусов была как будто написана на коленке, мы сразу нашли там множество замечаний, в некоторых местах автобусы не могли пройти даже просто физически», - заметил член движения «Убитые дороги».

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Напомним, Троицкий (Советский) мост в Пскове закрыли для автотранспорта и пешеходов сегодня, 1 марта, в связи с его реконструкцией. Ожидается, что ограничение будет действовать до 24:00 30 декабря.