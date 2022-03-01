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Борис Елкин объяснил отсутствие велодорожек в проекте реконструкции Троицкого моста

Глава администрации города Пскова Борис Елкин объяснил отсутствие велодорожек в проекте реконструкции Троицкого моста. Об этом он рассказал на брифинге 1 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Велодорожек в проекте нет. Нас ограничивает тот факт, что это историческая часть города, там находятся объекты культурного наследия. С ними ничего поделать нельзя», - сказал он.

Сити-менеджер также добавил, что мост станет шире, пешеходные зоны останутся, дорога будет четырехполосной, а также останутся два тротуара.

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Напомним, сегодня, 1 марта, Троицкий мост закрыли на реконструкцию. Планируется, что движение на обновленной переправе откроют в конце года.