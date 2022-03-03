←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Почему нужно менять резину сейчас?
Что русскому хорошо то китайцу...
Как не запустить автомобиль
Кто на чем экономит при обслуживании?
Неисправности автокондиционеров — кто виноват и что делать
Правила замены масла
в МРЭО Живая очередь
Какой автомобиль надежнее?
Остановку? Да пусть переносят
Кольцо с дровяником
Чем опасен дождь для авто
Все ограничения движения
Узнаешь себя?
ещё Дороги 03.03.2022 14:552 Пешеходам запретят ходить по закрытому Троицкому мосту в Пскове в ближайшие сутки 04.03.2022 20:200 Более 11 миллиардов рублей потратят на ремонт псковских дорог в этом году 04.03.2022 11:190 Изменилась схема движения транспорта на участке улицы Карла Маркса в Пскове 04.03.2022 07:412 Одностороннее движение отменили на двух улицах Пскова 03.03.2022 21:390 Ямочный ремонт начнется в Великих Луках в ближайшее время 03.03.2022 20:594 Мост закрыт, но это не трагедия: псковичи опробовали новые маршруты
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Более 11 миллиардов рублей потратят на ремонт псковских дорог в этом году

04.03.2022 20:20|ПсковКомментариев: 0

План по ремонту дорог на текущий год обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов на рабочем совещании сегодня, 4 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Объем областного дорожного фонда на этот год составил 11,4 миллиарда рублей, из них более 70% - это средства регионального бюджета (8,2 миллиарда рублей).

По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» планируется реализовать 48 объектов на общую сумму 5,2 миллиарда рублей. Так, будут отремонтированы 175 километров дорог и 188 метров погонных мостов. Также в рамках мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения планируется выполнить работы по устройству и замене барьерного ограждения, дорожной разметки, освещения и тротуаров.

В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» планируется реконструкция двух участков дорог местного значения Добручи - Каменный Конец в Гдовском районе и Ильинское - Влесно - Астахново - Оборино - С.Никола в Красногородском районе. Общая стоимость работ составит 409 миллионов рублей.

Еще почти 747 миллионов рублей из федерального бюджета планируется направить на ремонт дорог по проекту «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения», в рамках которого за 2022–2023 год отремонтируют почти 30 километров дорог.

По словам Станислава Стармолотова, в этом году продолжатся работы по размещению автоматических пунктов весогабаритного контроля. Один уже ввели в эксплуатацию на дороге Лудони - Павы - Боровичи в Стругокрасненском районе, он работает в тестовом режиме, в перспективе установят еще пять.

Кроме того, на совещании поднимался вопрос дальнейшей реализации проекта по строительству второго пускового комплекса Северного обхода, планы по установке камер фото- и видеофиксации, а также по ремонту дорог в приграничных районах Псковской области.

Работы по реконструкции перекрестка на проспекте Ленина и Дьяконова с устройством подземного перехода продолжаются. Готовность - объекта 70%, отметил Станислав Стармолотов. Михаил Ведерников поручил еженедельно докладывать о ходе работ. «Задач много и вызовы последних дней создают дополнительные риски. Прошу оперативно докладывать об изменении ситуации на любом дорожном объекте», — подытожил губернатор.

Теги: #ремонт дорог #дороги #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Оцените удобство проезда во дворы на улице Яна Фабрициуса после начала реконструкции
В опросе приняло участие 674 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
04.03.2022, 20:200 Более 11 миллиардов рублей потратят на ремонт псковских дорог в этом году 04.03.2022, 20:000 Эксперт-автотехник и статист дали показания по резонансному ДТП в суде в Пскове 04.03.2022, 16:080 Женщины-водители получили цветы от сотрудников ДПС в Великих Луках 04.03.2022, 11:190 Изменилась схема движения транспорта на участке улицы Карла Маркса в Пскове
04.03.2022, 10:520 Пьяного водителя «Газели» остановили полицейские в Псковском районе 04.03.2022, 09:000 Стал известен режим работы городских автобусов в Пскове на мартовских выходных 04.03.2022, 07:412 Одностороннее движение отменили на двух улицах Пскова 03.03.2022, 21:390 Ямочный ремонт начнется в Великих Луках в ближайшее время
03.03.2022, 20:594 Мост закрыт, но это не трагедия: псковичи опробовали новые маршруты 03.03.2022, 17:434 Опрос ПЛН-ТВ: Как псковичи будут передвигаться по городу при реконструкции Троицкого моста? 03.03.2022, 17:153 В Пскове проведут комиссионное обследование дорог 03.03.2022, 17:000 Сбер от лица ФНС будет выдавать сертификаты электронной подписи в России
03.03.2022, 15:320 «Шкода» и «Хендай» столкнулись на регулируемом перекрестке в Пскове 03.03.2022, 14:580 ДТП произошло в районе псковской деревни Кислово. ВИДЕО 03.03.2022, 14:552 Пешеходам запретят ходить по закрытому Троицкому мосту в Пскове в ближайшие сутки 02.03.2022, 23:054 Шесть городских автобусов в Пскове оснастят валидаторами
02.03.2022, 18:460 В Пскове готовятся установить светофор на перекрестке улиц Некрасова и Карла Маркса 02.03.2022, 18:304 Автомобильная пробка образовалась на улице Кузнецкой в Пскове. ФОТО 02.03.2022, 18:140 Дорожная авария стала причиной пробки на Ольгинском мосту в Пскове. ФОТО 02.03.2022, 17:550 Фотофакт: Асфальт на Троицком мосту полностью срезали
02.03.2022, 16:546 В фокусе: Реконструкция Советского моста в Пскове 02.03.2022, 11:474 Двухстороннее движение вернут на участке улицы Карла Маркса в Пскове 4 марта 02.03.2022, 11:340 Тест-драйв ПЛН — Geely Tugella. ВИДЕО 02.03.2022, 10:499 Псковичка просит отменить закрытие Троицкого моста из-за изменения экономической ситуации
02.03.2022, 08:3710 В России резко поднялись цены на отечественные автомобили 02.03.2022, 08:231 Врезавшийся в светофор в центре Пскова мужчина был пьян 02.03.2022, 07:545 Водитель легкового автомобиля врезался в столб в центре Пскова 01.03.2022, 22:000 Псковичей призвали не показывать детям плохой пример на проезжей части
01.03.2022, 21:109 Закрытый мост увеличил нагрузку на улицы в центре Пскова. ФОТОРЕПОРТАЖ 01.03.2022, 19:362 Фотофакт: На Троицком мосту начали срезать асфальт 01.03.2022, 18:440 КамАЗ и «Рено» столкнулись под Псковом, пострадал один из водителей. ФОТО 01.03.2022, 17:270 Два автомобиля столкнулись в Невеле
01.03.2022, 17:001 Холодная зима и «горячий» асфальт 01.03.2022, 16:490 1 марта вступили в силу поправки в сфере безопасности дорожного движения 01.03.2022, 16:250 Грузовик с дровами попал в тройное ДТП в Пскове 01.03.2022, 15:573 Владимир Кузь: Ремонт Троицкого моста идет по принципу «дают деньги — надо брать»
01.03.2022, 15:393 Борис Елкин объяснил отсутствие велодорожек в проекте реконструкции Троицкого моста 01.03.2022, 15:331 Археологические работы не повлияют на сроки реконструкции Троицкого моста - Елкин 01.03.2022, 15:230 Нет оснований ждать задержки сдачи Троицкого моста — Станислав Стармолотов 01.03.2022, 15:130 Демонтаж конструкций Троицкого моста в Пскове начнут через неделю
01.03.2022, 15:031 Во время ремонта Троицкого моста псковичам советуют отслеживать пробки по веб-камерам 01.03.2022, 14:340 В Пскове приступили к ремонту тротуаров на улице Советской Армии 01.03.2022, 14:195 Николай Мельков: Многие пересядут на самокаты и велосипеды во время ремонта Троицкого моста 01.03.2022, 14:040 «Кузница»: Реконструкция Троицкого моста. Вызовы и решения. ВИДЕО
01.03.2022, 13:440 В Пскове перенастроят светофор на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова 01.03.2022, 13:310 Станислав Стармолотов: Троицкий мост нельзя было реконструировать по частям 01.03.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» 01.03.2022, 13:022 Начало реконструкции Троицкого моста в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ
01.03.2022, 12:310 Легковой автомобиль загорелся после столкновения с фурой Великолукского мясокомбината 01.03.2022, 11:080 Псковичей предупредили о возможных сбоях сервисов оплаты в маршрутках 01.03.2022, 11:040 Пьяного водителя «Лады» остановили полицейские в Пскове 01.03.2022, 10:243 Попавшая под машину 8-летняя псковичка перебегала дорогу вне «зебры»
01.03.2022, 10:111 Фотофакт: Газон под охраной 01.03.2022, 10:010 КамАЗ повредил две легковые машины на перекрестке в Пскове. ФОТО 01.03.2022, 07:003 В Пскове закроют Троицкий мост в 10:00 28.02.2022, 22:065 Жители Запсковья завтра утром смогут добраться до работы привычным маршрутом
28.02.2022, 18:250 Первоклассницу сбили на дороге в Псковском районе 28.02.2022, 18:220 Псковичей предупредили о проблемах с безналичной оплатой проезда в автобусах 28.02.2022, 16:370 Подросток получил травму головы после наезда мотоцикла в Порхове 28.02.2022, 11:230 Оплатить госпошлину на услуги в ГИБДД псковичи могут со скидкой 30%
28.02.2022, 10:370 Почти 50 водителей попались псковским полицейским нетрезвыми за неделю 28.02.2022, 10:210 ДТП мешает движению на улице Коммунальной в Пскове 28.02.2022, 10:004 Троицкий мост закроют в Пскове 1 марта в 10:00 27.02.2022, 16:040 ГИБДД представила график приема псковичей в центре автофиксации нарушений
27.02.2022, 14:500 В Пскове уходивший от столкновения с «Фольксвагеном» водитель «Газели» наехал на ограждение 27.02.2022, 12:530 В Пскове из-за ДТП с грузовиком заблокирован проезд на улице Западной 27.02.2022, 12:280 В Пскове водитель «Фольксвагена» пересек двойную сплошную и устроил ДТП 27.02.2022, 12:180 Перекресток улиц Калинина и Георгиевской в Пскове перекрыт из-за съемок фильма
27.02.2022, 07:270 Стали известны подробности ДТП с двумя погибшими в Пустошкинском районе. ФОТО. ВИДЕО 26.02.2022, 21:580 Два человека погибли в ДТП на дороге в Пустошкинском районе 26.02.2022, 12:590 Два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Труда и Белинского в Пскове 26.02.2022, 12:3110 Площадь двух вокзалов
25.02.2022, 20:391 Специалистов и брата бизнесмена допросили в суде в Пскове по резонансному ДТП 25.02.2022, 16:380 Схема движения автобусов на пригородных маршрутах изменится в Пскове 25.02.2022, 14:530 Дорожные рабочие восстановили асфальт на мосту Александра Невского в Пскове 25.02.2022, 14:381 Проехавшая на красный свет «Лада» врезалась в «Вольво» в центре Пскова
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.