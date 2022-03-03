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Более 11 миллиардов рублей потратят на ремонт псковских дорог в этом году

План по ремонту дорог на текущий год обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов на рабочем совещании сегодня, 4 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Объем областного дорожного фонда на этот год составил 11,4 миллиарда рублей, из них более 70% - это средства регионального бюджета (8,2 миллиарда рублей).

По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» планируется реализовать 48 объектов на общую сумму 5,2 миллиарда рублей. Так, будут отремонтированы 175 километров дорог и 188 метров погонных мостов. Также в рамках мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения планируется выполнить работы по устройству и замене барьерного ограждения, дорожной разметки, освещения и тротуаров.

В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» планируется реконструкция двух участков дорог местного значения Добручи - Каменный Конец в Гдовском районе и Ильинское - Влесно - Астахново - Оборино - С.Никола в Красногородском районе. Общая стоимость работ составит 409 миллионов рублей.

Еще почти 747 миллионов рублей из федерального бюджета планируется направить на ремонт дорог по проекту «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения», в рамках которого за 2022–2023 год отремонтируют почти 30 километров дорог.

По словам Станислава Стармолотова, в этом году продолжатся работы по размещению автоматических пунктов весогабаритного контроля. Один уже ввели в эксплуатацию на дороге Лудони - Павы - Боровичи в Стругокрасненском районе, он работает в тестовом режиме, в перспективе установят еще пять.

Кроме того, на совещании поднимался вопрос дальнейшей реализации проекта по строительству второго пускового комплекса Северного обхода, планы по установке камер фото- и видеофиксации, а также по ремонту дорог в приграничных районах Псковской области.

Работы по реконструкции перекрестка на проспекте Ленина и Дьяконова с устройством подземного перехода продолжаются. Готовность - объекта 70%, отметил Станислав Стармолотов. Михаил Ведерников поручил еженедельно докладывать о ходе работ. «Задач много и вызовы последних дней создают дополнительные риски. Прошу оперативно докладывать об изменении ситуации на любом дорожном объекте», — подытожил губернатор.