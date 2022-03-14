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Дорожное покрытие отфрезеровали на улице Яна Фабрициуса в Пскове

Подрядная организация отфрезеровала 8,5 тысяч квадратных метров дорожного покрытия в рамках ремонта улицы Яна Фабрициуса в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Кроме того, подрядчик - ООО «Строительная компания "Развитие"» - уже выкорчевал деревья у проезжей части из-за расширения дорожного полотна. Также организация разобрала 25 погонных метров металлических ограждений и бортовые камни от улицы Металлистов до улицы Вокзальной.

Сейчас приступили к земляным работам. На объекте будет проводиться переустройство инженерных сетей, устройство ливневой канализации, наружного освещения, замена светофоров, капитальный ремонт участков улиц Металлистов, Гагарина и перекрестка с улицей Вокзальной.

Все работы по контракту должны быть завершены до 28 ноября 2023 года.

Напомним, капитальный ремонт участка от улицы Металлистов до улицы Вокзальной начался 8 февраля. Дорогу перекрыли для движения транспорта до 31 декабря. В качестве объездов определены улицы Металлистов, Советская и Октябрьский проспект.

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Движение автобусов городских маршрутов №2, 6, 16, 52, пригородных маршрутов №107, 205, 207, 350 на участке от площади Победы до железнодорожного вокзала осуществляется по улице Советской и улице Вокзальной в прямом и обратном направлении.

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Автобусы маршрутов 8, 8а и 19 рейсами на железнодорожный вокзал следуют по улице Советской и улице Вокзальной, от железнодорожного вокзала - по улицам Вокзальной, Бастионной, Гагарина с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту.

Движение автобуса маршрута №11 осуществляется по Октябрьскому проспекту в прямом и обратном направлении.